Hrvatska će imati svog čovjeka u finalu Svjetskog prvenstva: Evo tko je Marko i kakvu će ulogu imati

Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine imat će i hrvatski pečat, a priču o tome donosi Radio Velika Gorica. Iako Vatrenih nema na terenu, u VAR sobi ključnu ulogu tehničkog operatera imat će Marko Ivaci (29), Velikogoričanin koji radi pod talijanskom zastavom.

Sudbinu mu odredio rukomet

Iako je danas majstor za nogometnu tehnologiju, put Marka Ivacija do svjetske pozornice zapravo je počeo zahvaljujući rukometu, i to majčinom. Njegova majka Liljana bivša je rukometna reprezentativka koja je tri desetljeća provela u Italiji. Tamo je otišla zbog karijere, a za njom je stigao i otac, glazbenik Dado Ivaci. Marko je rođen i odrastao u Italiji, gdje je završio fakultet u Milanu, no obitelj se vratila u očevu kuću u Kurilovcu. Kao operater za VAR počeo je raditi prije četiri godine i svojim radom na velikim natjecanjima brzo napredovao.

'Plakali smo od sreće'

Odluka da će upravo on biti u timu za finale obitelji je donijela veliko uzbuđenje. Njegova majka, danas trenerica u ŽRK Udarniku, nije skrivala emocije:

"Javio nam je rano ujutro, čim sam vidjela mobitel, poludjeli smo od sreće. I smijali smo se, i plakali, i pjevali, i vrištali… Jako smo ponosni na njega, osjećaj je prekrasan, jer ovo je vrh, iznad ovoga ne može ići", ispričala je ponosna majka Ljilja.

Najbolji na svijetu

Angažman u finalu kruna je njegove karijere. Prije ovog turnira već je radio na Olimpijskim igrama i Svjetskom klupskom prvenstvu. Tijekom prvenstva u SAD-u bio je u centralnom VAR-u u Dallasu, gdje je dobivao pohvale za svoj rad, a mentorirao ga je i hrvatski sudac Ivan Bebek. Kao što u finalu igraju najbolji, tako i u VAR sobi sjede najbolji. Njegov izbor potvrda je da se smatra samim vrhom u svom poslu.