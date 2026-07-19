Mateo Kovačić nakon Svjetskog prvenstva pobjegao na egzotične Karibe i pokazao idilu

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić (32) podijelio je s pratiteljima na Instagramu seriju dirljivih obiteljskih fotografija, otkrivši da nakon naporne sezone i nastupa na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, mir pronalazi na egzotičnoj destinaciji.

Bijeg na karipsko otočje Turks i Caicos

U nizu od dvanaest fotografija, veznjak Manchester Cityja pružio je uvid u idiličan odmor. Od igre s djecom u bazenu i na plaži, do vožnje džipom i mirnih večernjih trenutaka, Kovačić je pokazao svoju opuštenu, obiteljsku stranu. Iako lokacija nije označena, detalji s fotografija, poput natpisa "Venture House" i "The Wellington", otkrivaju da obitelj boravi na karipskom otočju Turks i Caicos.

Cijelu objavu popratio je i citatom iz Biblije: "Svaki dobar i savršen dar je odozgor". Time je naglasio koliko mu znače trenuci provedeni s najmilijima, koje doživljava kao najveći blagoslov.

Vrijeme za odmor i razmišljanje o budućnosti

Odmor je uslijedio nakon što je Hrvatska svoj put na Svjetskom prvenstvu završila u šesnaestini finala porazom od Portugala 3. srpnja. Dok se nogometni svijet pripremao za veliko finale, Kovačić se posvetio punjenju baterija za novu klupsku sezonu. No, njegova budućnost u Manchester Cityju mogla bi biti neizvjesna. Prema nedavnim medijskim napisima, engleski prvak navodno je ponudio Kovačića njegovom bivšem klubu, milanskom Interu, nakon sezone u kojoj je imao ograničenu minutažu zbog ozljeda.