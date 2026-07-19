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ZASLUŽENI ODMOR /

Mateo Kovačić nakon Svjetskog prvenstva pobjegao na egzotične Karibe i pokazao idilu

Mateo Kovačić nakon Svjetskog prvenstva pobjegao na egzotične Karibe i pokazao idilu
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon ispadanja s prvenstva, hrvatski reprezentativac podijelio je dirljive trenutke s obitelji

19.7.2026.
12:58
Hot.hr
Matija Habljak/PIXSELL
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Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić (32) podijelio je s pratiteljima na Instagramu seriju dirljivih obiteljskih fotografija, otkrivši da nakon naporne sezone i nastupa na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, mir pronalazi na egzotičnoj destinaciji.

Bijeg na karipsko otočje Turks i Caicos

U nizu od dvanaest fotografija, veznjak Manchester Cityja pružio je uvid u idiličan odmor. Od igre s djecom u bazenu i na plaži, do vožnje džipom i mirnih večernjih trenutaka, Kovačić je pokazao svoju opuštenu, obiteljsku stranu. Iako lokacija nije označena, detalji s fotografija, poput natpisa "Venture House" i "The Wellington", otkrivaju da obitelj boravi na karipskom otočju Turks i Caicos.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mateo Kovacic (@mateokovacic8)

 

Cijelu objavu popratio je i citatom iz Biblije: "Svaki dobar i savršen dar je odozgor". Time je naglasio koliko mu znače trenuci provedeni s najmilijima, koje doživljava kao najveći blagoslov.

Vrijeme za odmor i razmišljanje o budućnosti

Odmor je uslijedio nakon što je Hrvatska svoj put na Svjetskom prvenstvu završila u šesnaestini finala porazom od Portugala 3. srpnja. Dok se nogometni svijet pripremao za veliko finale, Kovačić se posvetio punjenju baterija za novu klupsku sezonu. No, njegova budućnost u Manchester Cityju mogla bi biti neizvjesna. Prema nedavnim medijskim napisima, engleski prvak navodno je ponudio Kovačića njegovom bivšem klubu, milanskom Interu, nakon sezone u kojoj je imao ograničenu minutažu zbog ozljeda.

Mateo KovačićOdmorObiteljKaribi
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