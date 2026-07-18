Skriveni biser ispod mora: Hrvatska ima atrakciju kakva ne postoji nigdje drugdje na svijetu
Na prvi pogled Uvala Jelinak nedaleko od Trogira izgleda kao još jedno mjesto za osvježenje tijekom ljetnih vrućina. No, nekoliko metara ispod površine mora skriva se jedinstvena atrakcija – jedini podvodni muzej u Hrvatskoj i jedini križni put pod morem u svijetu.
Na dubinama od svega nekoliko metara smještene su 52 skulpture prirodne veličine, među kojima je i 15 postaja Isusova križnog puta. Kipovi su visoki oko dva metra, izrađeni ručno od ekološki prihvatljivih materijala, a zbog male dubine vidljivi su čak i s površine mora.
Atrakcija privlači brojne domaće i strane posjetitelje, koji u podmorju traže bijeg od ljetnih temperatura.
'Vrućinu izbjegavamo tako da odemo iz naše zemlje jer je ondje jako vruće. Rezervirali smo jednodnevni izlet na hrvatske plaže. Prvi put smo ovdje i jako smo uzbuđeni što ćemo zaroniti u ovu hladnu vodu', rekla je turistkinja iz Italije Jane Torino.
Oduševljenje nije skrivao ni njezin sunarodnjak Remigio Galvez.
'Očekujemo da ćemo se dobro zabaviti jer volimo plažu i ronjenje. Kad smo vidjeli da u Hrvatskoj postoji ovako nešto novo i uzbudljivo, poželjeli smo vidjeti sve što možemo pod vodom u ovom muzeju', rekao je.
Muzej na dubini od četiri metra
Za obilazak nije potrebna profesionalna ronilačka oprema. Dovoljne su maska i disalica, pa je muzej prilagođen svim generacijama, uključujući početnike i neplivače.
'Muzej se nalazi na dubini od 3,5 do 4 metra. Idealno je za početnike i sve generacije jer nije potrebno roniti s bocama, već je cijela priča bazirana na snorkeling turi', objašnjavaju organizatori.
Najveća atrakcija nalazi se na kraju podvodnog križnog puta – sedam metara visok kip Isusa Krista, smješten na dubini od osam do devet metara. U blizini se nalazi i potopljeni vojni zrakoplov Soko J-21 Jastreb, dug gotovo 11 metara, koji dodatno privlači pažnju posjetitelja.
Podvodni muzej u Uvali Jelinak priča je koja traje gotovo deset godina, a posjetiteljima i dalje pruža priliku da doslovno urone u jedinstveni spoj umjetnosti, povijesti i podmorja.