Skriveni biser ispod mora: Hrvatska ima atrakciju kakva ne postoji nigdje drugdje na svijetu

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URON ZA PAMĆENJE /

Na prvi pogled Uvala Jelinak nedaleko od Trogira izgleda kao još jedno mjesto za osvježenje tijekom ljetnih vrućina. No, nekoliko metara ispod površine mora skriva se jedinstvena atrakcija – jedini podvodni muzej u Hrvatskoj i jedini križni put pod morem u svijetu.

Na dubinama od svega nekoliko metara smještene su 52 skulpture prirodne veličine, među kojima je i 15 postaja Isusova križnog puta. Kipovi su visoki oko dva metra, izrađeni ručno od ekološki prihvatljivih materijala, a zbog male dubine vidljivi su čak i s površine mora.

Atrakcija privlači brojne domaće i strane posjetitelje, koji u podmorju traže bijeg od ljetnih temperatura.

'Vrućinu izbjegavamo tako da odemo iz naše zemlje jer je ondje jako vruće. Rezervirali smo jednodnevni izlet na hrvatske plaže. Prvi put smo ovdje i jako smo uzbuđeni što ćemo zaroniti u ovu hladnu vodu', rekla je turistkinja iz Italije Jane Torino.

Oduševljenje nije skrivao ni njezin sunarodnjak Remigio Galvez.

'Očekujemo da ćemo se dobro zabaviti jer volimo plažu i ronjenje. Kad smo vidjeli da u Hrvatskoj postoji ovako nešto novo i uzbudljivo, poželjeli smo vidjeti sve što možemo pod vodom u ovom muzeju', rekao je.

Muzej na dubini od četiri metra

Za obilazak nije potrebna profesionalna ronilačka oprema. Dovoljne su maska i disalica, pa je muzej prilagođen svim generacijama, uključujući početnike i neplivače.

'Muzej se nalazi na dubini od 3,5 do 4 metra. Idealno je za početnike i sve generacije jer nije potrebno roniti s bocama, već je cijela priča bazirana na snorkeling turi', objašnjavaju organizatori.

Najveća atrakcija nalazi se na kraju podvodnog križnog puta – sedam metara visok kip Isusa Krista, smješten na dubini od osam do devet metara. U blizini se nalazi i potopljeni vojni zrakoplov Soko J-21 Jastreb, dug gotovo 11 metara, koji dodatno privlači pažnju posjetitelja.

Podvodni muzej u Uvali Jelinak priča je koja traje gotovo deset godina, a posjetiteljima i dalje pruža priliku da doslovno urone u jedinstveni spoj umjetnosti, povijesti i podmorja.