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ZAPUŠTENA ZEMLJIŠTA /

Ovo je stari, ali veliki problem Hrvatske: Stižu kazne i do 1300 eura

Posljednji veliki požari uzrokovani gromovima koji su izbili na nepristupačnim područjima u Dalmaciji ukazali su na stari, ali veliki problem. A to su neobrađena i zapuštena privatna zemljišta bez vatrogasnih puteva koja otežavaju posao gasiteljima. Glavni vatrogasni zapovjednik nedavno je predložio drastične kazne za one koji to ne rade.

Po reakcije smo otišli na Čiovo, gdje je ove sezone već buktio ozbiljan požar. Više pogledajte u prilogu.

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18.7.2026.
20:25
Dragana Eterović
ZemljistaKaznePožarčiovo
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