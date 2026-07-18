Izbjegnuta katastrofa na istoku Hrvatske! 'Dva kamiona su bila vani, jedan već u dvorištu'

Samo tijekom jučerašnjeg dana otkriveno je 12 žarišta afričke svinjske kuge, a zarazna bolest do sada je utvrđena na 89 farmi u Slavoniji.

Intervencijom veterinara otkriven je i pokušaj prijevoza više od 300 svinja sa zaraženog područja te moguće širenje bolesti na okolicu Varaždina.

Više od 300 svinja s tri je kamiona dovezeno na područje Varaždina, a kako su vozila bila osječkih i belomanastirskih tablica u kontrolu je stigao veterinar.

"Dva kamiona su bila vani, jedan kamion je već bio u dvorištu, ali nije još počeo istovar i zamolio sam vozača da mi da papire i išao sam pogledati životinje." kaže veterinar Dario Ivaniš.

Na životinjama u kamionima veterinar nije vidio nikakve oznake, a svinje u transportu trebaju biti označene.

"Zamolio sam ih da ne istovaraju svinje dok se to ne riješi jer je to meni bilo sumnjivo i pozvao sam državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje." kaže Dario Ivaniš.

Izbjegnuta katastrofa

Hrvatskom se širi novi val afričke svinjske kuge, bolest je do sada potvrđena na 89 farmi u Slavoniji pa je veterinar želio spriječiti moguće širenje zaraze i na varaždinsko područje.

"Odgovornošću ovog jednog čovjeka kojeg ovim putem pohvaljujem, njegovu hrabrost, odlučnost i odgovornost je izbjegnuta katastrofa." kaže David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Trenutak je takav da je samo tijekom jučerašnjeg dana otkriveno 12 novih žarišta bolesti pa ministar kaže da su slavonsko-varaždinske ilegalne aktivnosti poput nadrealnog filmskog scenarija.

"Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekom stranputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske"“ kaže David Vlajčić.

Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata hitnim nadzorom utvrdila je prijevoz živih domaćih svinja iz zone ograničenja i kršenje zakona.

"Čak 340 svinja od ukupno 341 svinje, nije imalo propisane identifikacijske markice. Samo je jedna životinja bila označena, ali markicom koja ne odgovara objektu otpreme niti pratećoj dokumentaciji." navodi se u priopćenju Veterinarske inspekcije Državnog inspektorata.

Pošiljke životinja nepoznatog podrijetla i zdravstvenog statusa smatraju se visokorizičnim, a inspektorat provodi nadzor i svih povezanih s ovim transportom. Sličnih slučajeva ima još.

"Nedavno u Gorskom kotaru otkrili sličan slučaj, dakle bez biosigurnosti, bez traga o porijeklu, bez označavanja, gospodarstvo s velikim brojem tih neobilježenih svinja." kaže David Vlajčić.

Pojačane mjere i kazne

Zbog širenja afričke svinjske kuge najavljuju se pojačane mjere i revizija biosigurnosti na farmama, apelira se na svijest i savjest svinjogojaca, a tu su i kazne.

"Za pravne osobe negdje od 1300 eura do 3 000 eura, za odgovornu osobu isto od 300 do 660 eura ili ovisno o prekršaju isto do 1300 eura." kaže Tatjana Karačić, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Teško kršenje propisa znači i usmrćivanje životinja pa su usmrćene i svinje iz nedopuštenog transporta. Do sada je u novom valu afričke svinjske kuge eutanazirano 3000 svinja, no bolest se brzo širi pa bi nažalost i broj nedužnih žrtava zaraze mogao znatno porasti.

Kako zaštititi hrvatska gospodarstva?

Krešimir Kuterovac, koordinator Inicijativnog odbora Hrvatske sektorske organizacije za svinjsko meso, komentirao je za RTL Danas situaciju s afričkom svinjskom kugom za koju kaže da se nalazi u hrvatskim šumama.

"Borba s tim problemom je iznimno teška. Naši proizvođači koji imaju najviše problema s kugom su tradicijski koji drže svinje na obiteljskim gospodarstvima u dvorištima. Oni moraju biti svjesni da bilo kakav kontakt sa šumom - drvo, gljive ili posjet šumi - je iznimno velik rizik za prijenos bolesti na naša gospodarstva. Također poštivanje biosigurnosnih mjera je ključ da svinjska kuga ne uđe na farmu. Stara izreka kaže - svinjska kuga, odnosno bolesti na farmu ulaze na nogama. Prema tome, taj put prijenosa bolesti treba spriječiti kako bi se zaštitila proizvodnja.

Drugi hrvatski problem je nelegalna trgovina s kojom se moramo uhvatiti u koštac, jer je bolest na taj način u stanju preskočiti par stotina kilometara i početi na sasvim neočekivanom i drugom mjestu", rekao je te dodao da protiv toga nema drugog rješenja osim represije i uvođenja reda.