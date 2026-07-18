Hrvati žele duži godišnji: Evo koji radnici se najduže odmaraju! U tijeku su i važni pregovori

Čak 63 posto hrvatskih radnika smatra da bi trebalo imati više dana godišnjeg odmora, pokazuje istraživanje portala Moj Posao. Psiholozi i sindikati upozoravaju kako odmor nije samo pitanje zadovoljstva zaposlenika, nego i zdravlja te produktivnosti na radnom mjestu.

Psiholog Daniel Milošević iz Doma zdravlja Zagreb – Istok ističe da se posljedice nedostatka odmora često vide kroz smanjenu energiju i veći osjećaj opterećenja.

"Osjećamo da smo više pod zamorom, da imamo manje energije, da su nam radna opterećenja teška, iako se možda ona nisu promijenila. Naši kapaciteti i energija su sniženi i smanjili su se", rekao je Milošević.

Prema istraživanju portala Moj Posao, radnici u Hrvatskoj u prosjeku imaju 25 dana godišnjeg odmora. Sindikati smatraju da je to premalo te traže izmjene Zakona o radu.

Je li moguć veći zakonski minimum?

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel poručuje da je veći broj dana odmora zdravstvena potreba radnika.

"To je zdravstvena nužnost kako bi radnici mogli imati bolje zdravlje, kako bi se mogli vratiti na posao odmorniji i kako bi onda u konačnici bili produktivniji za samog poslodavca", rekao je Novosel.

Dodao je kako bi zakonski minimum trebalo povećati.

"Zato je bitno da se u Zakonu o radu sadašnjih 20 dana poveća na 25", poručio je predsjednik SSSH-a.

Mogućnost povećanja broja dana godišnjeg odmora komentirao je i ministar rada Alen Ružić, koji kaže da će se o toj temi razgovarati u sklopu pregovora sa sindikatima.

"Ovo istraživanje o kojem govorite svakako je poticaj da mi u samom zakonodavnom okviru, ali i kroz pregovaranja, a u tijeku su vrlo ozbiljni i korektni pregovarački postupci s reprezentativnim sindikatima, razgovaramo i o mogućnosti prilagodbe godišnjih odmora", rekao je Ružić.

Hrvati imaju više odmora od susjeda

Iako mnogi radnici smatraju da bi godišnji odmor trebao biti dulji, Hrvatska prema istraživanju ipak stoji bolje od nekih susjednih zemalja.

Radnici u Hrvatskoj u prosjeku imaju 25 dana godišnjeg odmora, dok u Bosni i Hercegovini prosjek iznosi 22 dana, a u Sjevernoj Makedoniji 21 dan.

Najviše se odmaraju zaposlenici državnih tvrtki i javnog sektora, koji u prosjeku imaju 28 dana godišnjeg odmora.

"Nakon njih slijede zaposlenici privatnih tvrtki u stranom vlasništvu s 24 dana, a najmanje nam odmaraju radnici privatnih tvrtki u domaćem vlasništvu koji u prosjeku imaju oko 22 dana godišnjeg odmora godišnje", rekao je Alen Mrvac, specijalist za odnose s javnošću portala Moj Posao.

Nije važan samo broj dana, već i način odmora

Stručnjaci upozoravaju kako nije presudno samo koliko dana radnici imaju na raspolaganju, nego i kako ih koriste.

Psiholog Daniel Milošević savjetuje da godišnji odmor treba iskoristiti za stvarni odmak od svakodnevnih obaveza.

"Kad idemo na godišnji odmor, da idemo s namjerom da sebi dopustimo vrijeme da se odmaknemo od svakodnevnih obaveza, da odmaknemo osjećaj krivnje koji se javlja ako nam je dan neispunjen ili ako nije isplaniran raznoraznim aktivnostima, već da budemo u tom trenutku prisutni", poručio je Milošević.

Dio radnika nezadovoljnih brojem dana godišnjeg odmora ipak će razveseliti dodatna primanja. Prema istraživanju portala Moj Posao, regres će ove godine dobiti 59 posto zaposlenika.