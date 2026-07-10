Ako ste se razboljeli odmah na početku godišnjeg, krivac može biti dobro poznati fenomen

Početak dugo očekivanog godišnjeg odmora za mnoge označava i pojavu neželjenih zdravstvenih tegoba poput grlobolje, začepljenog nosa i glavobolje. Ova pojava, naizgled ironična, događa se nakon tjedana intenzivnog rada i suočavanja s rokovima. Mnogi ambiciozni i uspješni pojedinci doživljavaju pogoršanje zdravstvenog stanja upravo u trenutku kada se napokon opuštaju.

Ovaj fenomen, poznat kao "bolest slobodnog vremena", nije samo loša sreća ili slučajnost, već odgovor tijela na nagli prestanak kroničnog stresa.

#highacheiver #hyperindependent #stressed #stress ♬ SUMMER - THE CARTERS @theworkoutwitch the let-down effect is when someone develops symptoms of illness, fatigue, pain, migraines, or emotional distress immediately after a period of prolonged stress ends 👇🏼 researchers have observed that people are more likely to get sick on vacation, on weekends, after major work deadlines, after caregiving crisises, or after big life events like moving or athletic competitions the science behind this is: during periods of sustained stress, the body's stress-response systems help maintain performance and temporarily alter immune, inflammatory, and pain-processing functions but when the stressor ends, and the body shifts into recovery mode, symptoms that were previously suppressed or postponed become noticeable it's not that relaxation or vacation makes you sick... it's that relaxation finally gave your body permission to reveal how depleted it already was, which resulted in sickness the moment you slowed down do you want to lower your cortisol so your immune system can stabilize and you don't get sick when you go on vacation? 👇🏼 "lower my cortisol" 🔗 on my profile 💖✌🏼💖 • • • #immunesystem

Fenomen populariziran na društvenim mrežama

Na ovaj fenomen nedavno je ukazala somatska instruktorica Liz Tenuto. U popularnom TikTok videu tvrdi: "Uspješne žene se prehlade drugog dana svakog odmora." Prema Tenuto, dugogodišnje funkcioniranje pod kroničnim stresom održava razinu kortizola povišenom, što tijelu omogućuje da ignorira iscrpljenost. Kada napokon dođe do opuštanja, imunosni sustav doživljava nagli pad.

Video je izazvao velik broj reakcija i komentara. "Doslovno mi se to događa na svakom odmoru od djetinjstva", napisala je jedna korisnica.

"Kao učiteljici, ovo mi se događa tijekom svakog dužeg odmora. Toliko se razbolim prvog ili drugog dana da cijeli tjedan provedem oporavljajući se", komentirala je druga.

"To sam ja. Ja sam ta žena. Događa se na gotovo svakom godišnjem odoru!" zaključila je treća.

Foto: Shutterstock

'Let-down' efekt

Tenuto je ovaj obrazac pripisala takozvanom "let-down" efektu, pojavi da se pojedinci razbole nedugo nakon završetka stresnog razdoblja. Iako sadržaj s društvenih mreža ne predstavlja medicinski savjet, stručnjaci potvrđuju da se radi o stvarnom fenomenu.

"Tijelo ne uspijeva uvijek bez poteškoća prijeći iz stanja stalne aktivnosti i visoke učinkovitosti u stanje odmora. Kod nekih ljudi, osobito onih koji nose veliku razinu odgovornosti, upravo se tijekom prvih dana godišnjeg odmora počinju osjećati posljedice dugotrajnog i nakupljenog stresa", objasnio je dr. Henry Legere, medicinski direktor tvrtke Restore Hyper Wellness, za New York Post.

To ne znači da samo opuštanje uzrokuje bolest. Umjesto toga, dugotrajan stres drži tijelo u povišenom stanju "borbe ili bijega", potaknutom hormonima poput kortizola i adrenalina. Tijekom tog vremena, san često pati, imunosni sustav se mijenja, a mnogi ljudi nesvjesno zanemaruju bolove, umor i slične rane znakove bolesti.

"Kada stres naglo padne, ljudi mogu više primijetiti simptome, upalni procesi se mogu vratiti, migrene se mogu aktivirati, a latentni virusni ili respiratorni simptomi mogu postati očiti", dodao je.

Stanje koje nije službena dijagnoza

Znanstvenici ovaj fenomen ponekad nazivaju "bolešću slobodnog vremena", no dr. Legere upozorava da ni taj pojam, kao ni "let-down" efekt, ne predstavljaju službene medicinske dijagnoze. Iako je tema znanstveno zanimljiva, istraživanja su ograničena. Nizozemska studija iz 2002. godine pokazala je da otprilike tri posto sudionika redovito obolijeva tijekom vikenda ili odmora, a kao najčešće simptome navodili su glavobolje, umor, bolove u mišićima, mučninu i simptome prehlade.

Ipak, to ne znači da su simptomi umišljeni. "Smjer je vjerodostojan, ali vjerojatno preuveličan", izjavio je Legere o popularnom videu. Također, ne postoje čvrsti dokazi da ovaj fenomen pogađa isključivo uspješne žene. Iako se navedena skupina može poistovjećivati s opisanim stanjem, Legere ističe da svatko tko je izložen dugotrajnom stresu može doživjeti slične posljedice.

Kako spriječiti bolest na početku odmora?

Moguće je poduzeti korake kako odmor ne bi započeo bolešću. Dr. Legere preporučuje postupan prijelaz u razdoblje odmora, umjesto naglog prekida radnih aktivnosti. To podrazumijeva postupno dovršavanje većih radnih projekata umjesto ubrzanog rada do posljednjeg trenutka. Također, važno je osigurati dovoljno sna u danima koji prethode putovanju te održavati dobru hidrataciju prije i tijekom putovanja.

Također savjetuje ograničavanje konzumacije alkohola, održavanje dosljednih navika unosa kofeina kako bi se izbjegle glavobolje uzrokovane apstinencijom te uključivanje lagane tjelesne aktivnosti, poput hodanja ili istezanja, na dane putovanja radi lakše prilagodbe tijela. Jednako je važno oduprijeti se potrebi da se svaka minuta odmora ispuni aktivnostima. Preporučljivo je, ako je moguće, planirati dan za dekompresiju i opuštanje bez strogog rasporeda.

"Odmor treba tretirati kao trening za oporavak, a ne kao stanje potpunog kolapsa", zaključio je Legere. Tako se tijelu pruža prilika za postupnu prilagodbu i oporavak, umjesto da ga se izloži naglom prijelazu koji može rezultirati bolešću.

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