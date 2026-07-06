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LJETNI PROVOD /

Ovo su 23 nezaboravna mjesta za posjetiti u Hrvatskoj prema uglednim stranim medijima

Ovo su 23 nezaboravna mjesta za posjetiti u Hrvatskoj prema uglednim stranim medijima
Foto: Shutterstock
Od veličanstvenih zidina Dubrovnika do mirnih zagorskih brežuljaka, Hrvatska u 2026. nudi paletu doživljaja koja potvrđuje njezin status jedne od vodećih svjetskih destinacija. Bilo da se radi o istraživanju drevne povijesti, uživanju u prirodnim ljepotama ili kušanju lokalnih specijaliteta, raznolikost ponude jamči nezaboravan odmor. Globalni putnici prepoznaju da Hrvatska nije samo lijepa kulisa, već destinacija koja nudi dublje i autentičnije iskustvo.
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Hrvatska se i za 2026. godinu, prema vodećim svjetskim turističkim magazinima poput Lonely Planeta i Forbesa, pozicionirala kao jedna od najpoželjnijih ljetnih destinacija.

S obalom dugom gotovo 1.800 kilometara i više od 1.200 otoka, nudi nevjerojatnu raznolikost koja zadovoljava ukuse svakog putnika, od onih željnih povijesnih gradova i živahnog noćnog života do onih koji traže mir u skrivenim uvalama i netaknutoj prirodi.

Strani mediji ističu jedinstven spoj bogate kulturno-povijesne baštine, s čak deset lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a, i prirodnih ljepota kao ključ njezine trajne privlačnosti. Analize trendova pokazuju da moderni posjetitelji sve više traže autentična iskustva, lokalnu gastronomiju i sporiji ritam putovanja, a Hrvatska upravo to nudi.

U galeriji saznajte koja 23 mjesta u Hrvatskoj strani mediji preporučuju kao najbolja za ljetni odmor ili izlet.

6.7.2026.
12:16
Antonela Ištvan
Shutterstock
TurizamHrvatskaGodišnji OdmorIzletStrani MedijiPreporuka
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