Ovo su 23 nezaboravna mjesta za posjetiti u Hrvatskoj prema uglednim stranim medijima

Hrvatska se i za 2026. godinu, prema vodećim svjetskim turističkim magazinima poput Lonely Planeta i Forbesa, pozicionirala kao jedna od najpoželjnijih ljetnih destinacija.

S obalom dugom gotovo 1.800 kilometara i više od 1.200 otoka, nudi nevjerojatnu raznolikost koja zadovoljava ukuse svakog putnika, od onih željnih povijesnih gradova i živahnog noćnog života do onih koji traže mir u skrivenim uvalama i netaknutoj prirodi.

Strani mediji ističu jedinstven spoj bogate kulturno-povijesne baštine, s čak deset lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a, i prirodnih ljepota kao ključ njezine trajne privlačnosti. Analize trendova pokazuju da moderni posjetitelji sve više traže autentična iskustva, lokalnu gastronomiju i sporiji ritam putovanja, a Hrvatska upravo to nudi.

U galeriji saznajte koja 23 mjesta u Hrvatskoj strani mediji preporučuju kao najbolja za ljetni odmor ili izlet.