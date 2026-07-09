Tri svakodnevne navike možda su uzrok zašto se stalno razbolijevate: Evo što napraviti

U užurbanoj svakodnevici, pranje ruku često je automatizirana radnja čija se važnost podcjenjuje. Iako je higijena ruku nakon korištenja toaleta ili prije jela općepoznata, uzrok učestalih prehlada i viroza mogao bi ležati u navikama kojima se ne pridaje dovoljna pozornost. Mnogi predmeti koji se svakodnevno dodiruju predstavljaju značajne rezervoare mikroorganizama.

"Zdrav crijevni mikrobiom ključan je za opći imunitet. Sprječavanje unosa štetnih bakterija poput E. coli ili salmonele, putem jednostavnih radnji kao što je pranje ruku, predstavlja ključnu prvu liniju obrane u očuvanju te unutarnje ravnoteže", naglašava gastroenterologinja dr. Supriya Rao.

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Navike koje su potencijalni uzroci bolesti

Pravilno pranje ruku toplom vodom i sapunom najjednostavnija je i najučinkovitija preventivna mjera. Izdvojena su tri ključna trenutka u danu nakon kojih je pranje ruku presudno za očuvanje zdravlja, piše HuffPost.

1. Rizici povezani s rukovanjem gotovinom

Iako digitalizacija potiče beskontaktno plaćanje, gotovina je i dalje neizostavan dio platnog prometa. Novac koji prolazi kroz bezbroj ruku prikuplja mikroorganizme koji se na njima nalaze. Znanstvena istraživanja otkrila su da se na novčanicama i kovanicama može nalaziti čak 19 različitih vrsta potencijalno opasnih bakterija. Analize su pokazale prisutnost stotina mikroorganizama, uključujući oralne i vaginalne bakterije, tragove DNK kućnih ljubimaca te razne viruse.

Neka su istraživanja potvrdila i prisutnost opasnih patogena poput bakterija E. coli i salmonele. Posebno je zabrinjavajuće otkriće bakterije Staphylococcus aureus (MRSA), otporne na antibiotike, koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila jednom od najvećih prijetnji javnom zdravlju. S obzirom na to da neke papirnate novčanice mogu biti u optjecaju i do 15 godina, količina mikroorganizama na njima s vremenom se akumulira. Preporuka stručnjaka stoga je jasna: nakon svakog rukovanja gotovinom, ruke treba temeljito oprati.

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2. Rizici u javnom prijevozu

Milijuni ljudi svakodnevno koriste javni prijevoz, što ga čini idealnim okruženjem za širenje mikroorganizama. Rukohvati, sjedala i kvake površine su koje dodiruje velik broj ljudi, pretvarajući ih u potencijalne izvore zaraze. Istraživanja su otkrila značajnu prisutnost opasnih bakterija poput Staphylococcus aureus (uključujući MRSA sojeve), Escherichia coli (E. coli) i Salmonella.

Studija provedena u londonskom metrou otkrila je čak i bakterije otporne na više vrsta antibiotika, što predstavlja ozbiljan javnozdravstveni rizik. Podaci o gustoći bakterija pokazuju da se na rukohvatima u autobusima može nalaziti između 800.000 i 3,5 milijuna bakterija po kvadratnom centimetru.

Opasnost predstavljaju i virusi; primjerice, virus gripe može preživjeti na tvrdim površinama i do 48 sati. Budući da je izbjegavanje kontakta s tim površinama gotovo nemoguće, pranje ruku odmah nakon izlaska iz vozila javnog prijevoza ključna je mjera zaštite.

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3. Mobilni uređaji prijenosnici mikroorganizama

Mobilni telefon postao je neizostavan predmet koji se nosi i odlaže na različite površine, od stolova u ugostiteljskim objektima do radnih površina, a rijetko se redovito čisti. Zbog toga su pametni telefoni postali jedni od najkontaminiranijih predmeta u svakodnevnoj uporabi, često prekriveni s više bakterija nego površine u javnim toaletima. Tijekom dana, rukama se prikupljaju mikrobi koji se zatim prenose na zaslon telefona.

Problem nastaje kada se telefon prisloni na lice tijekom poziva, čime se bakterijama otvara izravan put do usta, nosa i očiju – glavnih ulaznih točaka za infekcije. Iako se rizik može činiti manjim, upravo ta stalna i bliska interakcija s uređajem predstavlja značajnu prijetnju. Stoga, osim redovitog čišćenja uređaja, ključno je prati ruke nakon intenzivnog korištenja, a osobito prije jela.

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