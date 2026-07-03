Sjedenje dulje od 30 minuta povećava rizik smrti od raka, a jedan potez značajno ga smanjuje

Neprekidno sjedenje dulje od 30 minuta u kontinuitetu povezano je s većim rizikom smrti od raka, dok i lagana tjelesna aktivnost može znatno smanjiti taj rizik, pokazalo je istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta u Glasgowu.

Istraživači su analizirali podatke više od 91.000 osoba iz britanske baze podataka UK Biobank, koji su nosili uređaje za praćenje tjelesne aktivnosti, a praćeni su u prosjeku 12 godina.

Svaki dodatni sat povećava rizik

Rezultati su pokazali da je neprekidna neaktivnost dulja od 30 minuta povezana s povećanim rizikom od smrti od raka. Svaki dodatni sat takve neaktivnosti dnevno povećavao je taj rizik za 10 posto.

Znanstvenici su otkrili da bi se rizik mogao smanjiti za više od 20 posto ako ljudi zamijene sjedenje tjelesnom aktivnošću.

Jedan sat lagane aktivnosti dnevno, poput sporog hodanja ili kućanskih poslova, bio je povezan s 12 posto manjim rizikom od smrti od raka.

Umjerena aktivnost značajno smanjuje rizik

Zamjena 30 minuta sjedenja umjerenom tjelesnom aktivnošću, poput hodanja u uobičajenom tempu, povezana je s osam posto manjim rizikom, dok je pet minuta intenzivne tjelesne aktivnosti umjesto pet minuta neaktivnosti bilo povezano s 22 posto manjim rizikom.

Voditelj istraživanja Frederick Ho rekao je da rezultati pokazuju kako je osobito štetno sjediti dulje od 30 minuta bez prekida te da čak i kratka šetnja može imati zaštitni učinak.

Dodao je da se postojeće zdravstvene preporuke uglavnom usredotočuju na umjerenu i intenzivnu tjelesnu aktivnost, no nalazi upućuju na to da ni lagano kretanje ne bi trebalo zanemariti.

Autori ističu da će buduća klinička istraživanja pomoći u razvoju personaliziranih preporuka za prekidanje dugotrajnog sjedenja i smanjenje rizika od raka. Studija je objavljena u časopisu PLOS Medicine.

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