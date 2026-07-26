Što ako SAD izvrši kopnenu invaziju na Iran? 'Nisam želio da dođe do ove točke'

Petero Iranaca za Euronews je komentiralo mogućnost američke kopnene invazije na njihovu zemlju - znači li to za Iran oslobođenje ili katastrofu?

Njihovi odgovori otkrivaju da nakon gotovo 50 godina Islamske Republike i mjeseci rata nema jednostavnog odgovora na ovo pitanje.

Američki vojni stratezi imaju izrađen plan za kopnenu operaciju u Iranu, a američki predsjednik Donald Trump tu mogućnost nije isključio. Tema je to koja je otvorila slojevitu raspravu i u samom Iranu.

Trump ništa nije isključio

Glasnogovornik iranske vojske, brigadni general Mohammad Akrami-Nia, nedavno je upozorio da će svaki ulazak SAD-a na iranski teritorij izazvati vojni odgovor. "Ako Amerikanci kroče na jedan od naših otoka, definitivno ćemo ih ciljati na našem tlu", rekao je.

Zastupnik Ahmad Bakhshayesh Ardestani otišao je korak dalje - upozorio je da bi Teheran mogao pokrenuti kopnene operacije protiv američkih saveznika u Zaljevu, uključujući Kuvajt i Bahrein, ako američke snage uđu na iranski teritorij.

Trump je više puta upozorio da je Washington spreman ići dalje ako Teheran ne promijeni kurs.

Zaprijetio je ponovno Islamskoj Republici neviđenim "masovnim napadom" nakon što je privremeni sporazum između dviju strana propao ranije ovog mjeseca i doveo do novih napada.

'Izabrao bih ukidanje blokade'

Petero Iranaca za Euronews je ovu temu komentiralo pod pseudonimima radi zaštite privatnosti.

Ali (36), građevinski radnik iz Karaja, ne vjeruje da će SAD poslati kopnene snage u Iran.

"Ne mislim da će Amerika ući u Iran kopnenim snagama. Čak i da to želi, ne bi mogla zauzeti otoke ili južne dijelove Irana", smatra.

Protivi se ratu jer bi obični Iranci, kaže, platili najveću cijenu: "Ljudi u Iranu su već pod pritiskom. Rat bi samo povećao taj pritisak."

"Izabrao bih ukidanje pomorske blokade na bilo koji mogući način", odgovara Ali na pitanje, bi li radije da se nastave sankcije i pomorska ograničenja ili da nastupi rat koji bi mogao dovesti do političkih promjena.

'Vlada neće pasti zbog rata'

Napominje da se mišljenje među onima oko njega promijenilo nakon što prvih 40 dana rata nije uspjelo srušiti Islamsku Republiku.

"Većina ljudi koje poznajem je protiv rata. Prije 40-dnevnog rata neki su podržavali vojnu akciju jer su vjerovali da bi ona mogla dovesti do kolapsa sustava. Ali kada se to nije dogodilo, mnogi su promijenili mišljenje. Sada vjeruju da ova vlada neće pasti zbog rata i da će obični ljudi samo patiti. Osobno ne mislim da će se ovaj režim srušiti zbog rata", kaže Ali.

Komentirajući nagađanja o iranskim kopnenim operacijama protiv zaljevskih država, Ali kaže da ih ne odobrava.

"Era kopnenog ratovanja je završena. Njihova vojna tehnologija je naprednija od naše. Kad bi naše snage ušle u Kuvajt, bile bi ciljane iz zraka i ne bi ništa postigle", kaže.

'Nisam želio da stvari dođu do ove točke'

Jamshid (44), vodi kiosk u Teheranu i, za razliku od Alija, vjeruje da je ulazak SAD-a u južni Iran ili na njegove otoke stvarna mogućnost.

Ipak, napominje da bi to Irance skupo koštalo, bez obzira na to koje su političke orijentacije.

"Kao Iranac nisam želio da stvari dođu do ove točke, jer ako ulazak američke vojske u Iran uključuje napade na infrastrukturu, mostove, primarne resurse, baze i petrokemijska postrojenja, Iran će jako patiti", kaže ovaj trgovac.

"U toj situaciji, to više nije samo na štetu Islamske Republike; trpjet će i iranski narod", dodaje.

'Ako ulazak ne znači uništavanje infrastrukture...'

Jamshd kaže da bi mogao podržati američku intervenciju, ali samo pod ograničenim uvjetima.

"Ako ulazak američkih snaga ne znači uništavanje infrastrukture zemlje i ako dovede do pada Islamske Republike ili je prisili na sporazum sa Sjedinjenim Državama - dopuštajući Iranu da postane nešto poput Kine nakon Maoa - onda bih radije da američke snage uđu u Iran", kaže.

Prema njegovom mišljenju, svaki teritorijalni gubitak politički bi oslabio iransku vladu.

"Ako se dio Irana okupira, to bi bilo razorno i ponižavajuće za Islamsku Republiku i moglo bi povećati mogućnost njezina raspada", kaže Jamshid, ali dodaje kako ne poznaje nikoga tko bi se borio uz američke vojnike.

"Ne poznajem nikoga tko kaže da bi se borio s američkom vojskom. Ali Americi ne trebaju obični ljudi da se bore za nju", napominje.

'Vlada bi morala pregovarati'

Laleh, koja radi kao profesorica sociologije u srednjoj školi u Teheranu, vjeruje da bi SAD mogao okupirati dijelove Irana.

"Mislim da bi Amerika mogla okupirati dijelove otoka ili južnog Irana. Ako se to dogodi, ne mislim da bi Islamska Republika imala sposobnost ponovno zauzeti ta područja", kaže Laleh.

Ne vjeruje da bi okupacija srušila iransku vladu, ali smatra da bi vlada na kraju bila prisiljena pregovarati.

"Okupacija ne bi nužno srušila Islamsku Republiku. Vlada bi je mogla opravdati svojim pristašama. Ali u konačnici bi morala pregovarati kako bi povratila okupirane teritorije", kaže.

'Možda ne želite nastaviti istim putem'

Parichehr (46), odvjetnica, ne očekuje kopnenu operaciju. "Ne vjerujem da bi američka vlada poslala svoju vojsku u zemlju veliku poput Irana", kaže.

Međutim, na pitanje - bi li podržala američku kopnenu invaziju na Iran - daje neočekivan odgovor: "U ovom trenutku osobno podržavaj prisutnost američkih snaga u Iranu."

"Kada razgovaramo s Afganistancima, mnogi su nezadovoljni razdobljem američke prisutnosti u njihovoj zemlji, iako je manjina zadovoljna. Ne mogu donijeti konačan sud samo na temelju njihovog iskustva", napominje ova odvjetnica.

Ipak, dodaje i kako su desetljeća pod Islamskom Republikom gurnula neke Irance prema stavovima koje prije nisu razmatrali.

"Gotovo 50 godina iranski narod živi pod Islamskom Republikom. Pokušali smo na različite načine poboljšati situaciju, ali kada se čini da su svi putevi zatvoreni, ljudi počinju razmišljati da bi možda trebalo isprobati neku drugu opciju. Čak i ako ne znate sve posljedice ovog puta, možda ipak radije ne želite nastaviti istim putem", kaže Parichehr.

'Borili bismo se'

Morteza (38) je automehaničar u Teheranu i smatra da je kopnena invazija nemoguća, ali opisuje i što mislim da bi uslijedilo nakon nje.

"Po mom mišljenju, američki kopneni napad je nemoguć. Sjedinjene Države bi najviše mogle bombardirati Teheran raketama kao u danima prije Nove godine. To neće podići razinu rata. Ali, ako bi ušao kopnom i okupirao dijelove južnog Irana, Iran bi pogodio Kuvajt i Dubai raketama na način koji bi uzrokovao veliku štetu i razaranje", kaže.

Bez obzira na svoje stavove o iranskoj vladi, Mortez kaže da bi se u slučaju američke invazije naoružao.

"Iran je naš dom i mi ovu zemlju poznajemo bolje. To je kao da netko silom uđe u vašu kuću. Pokušavate ih ukloniti na bilo koji način. Ako američke snage uđu u Iran, pridružio bih se iranskoj vojsci kako bih branio svoju zemlju i svoju obitelj. Znam da naša oprema nije dovoljna, ali borili bismo se da spriječimo okupaciju naše zemlje", kaže Morteza.

Na pitanje - treba li Islamska Republika ostati na vlasti, odgovara: "S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju, mislim da je bolje da Islamska Republika zasad ostane. Ako se uruši, nitko ne zna tko će preuzeti kontrolu nad zemljom."