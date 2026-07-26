Ukrajinci napali iranski brod, stigao žestok odgovor Teherana: 'Rasplamsat ćete rat'

Ukrajinske snage napale su iranski brod koji je prevozio vojni teret između Irana i Rusije u Kaspijskom jezeru, izvijestila je u nedjelju ukrajinska sigurnosna služba (SBU).

Napadom se pohvalio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavivši na društvenim mrežama da us kijevske snage "postigle dobre rezultate udarima dugog dometa u vodama Kaspijskog jezera". Izvijestio je o napadima na neodređen broj plovila, ali i na brod "koji prevozi vojni teret u suradnji s Iranom".

SBU je potvrdio da je brod prevozio vojni teret i izbjegavao međunarodne sankcije, prenosi Kyiv Independent.

⚡️Zelensky says Ukraine successfully struck vessels in the Caspian Sea that were transporting military cargo between Russia and Iran pic.twitter.com/GdrIXIo8Ag — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026

Reakcija Teherana

Iransko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da je meta napada bio trgovački brod na kojemu je poginuo jedan mornar, a drugi je ranjen. Ukrajinski medij kaže kako nije uspio provjeriti tvrdnje iranskih dužnosnika.

Za sada nisu poznati točni razmjeri nastale štete.

Teheran, inače saveznik Moskve, osudio je napad koji je nazvao "činom agresije koji bi mogao dodatno rasplamsati i proširiti rat". U znak prosvjeda na razgovor je pozvao ukrajinski veleposlanik u Teheranu.

Ukraine says it has struck several vessels in the Caspian Sea used to transport Russian military cargo to Iran. Reports suggest the cargo ships Port Olya 2 and Begey were hit. Meanwhile, Iranian regime-affiliated channels are threatening ballistic missile strikes on Ukraine. pic.twitter.com/OBFk2SdH3H — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 25, 2026

Suradnja Rusije i Irana

Rusija i Iran produbili su suradnju posljednjih godina, posebno tijekom rata u Ukrajini. Ukrajinski mediji navode da Teheran Moskvi isporučuje dronove i drugu vojnu opremu. Rusija redovito lansira stotine dronova tipa Shahed u masovnim noćnim napadima na ukrajinske gradove.

Ukrajinski napad uslijedio je u trenutku novih napetosti između Irana i SAD-a.

U sinoćnjem večernjem obraćanju, Zelenski je rekao da Moskva u koordinaciji s Teheranom pruža Iranu satelitske snimke američkih i zaljevskih vojnih objekata.

I will instruct our intelligence to share with our partners the information we have regarding Russia’s new assistance to the Iranian regime. Since the beginning of July, we have recorded active Russian satellite surveillance of the Gulf states and U.S. military facilities located… — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

"Postoji jasna korelacija između ruskih satelitskih snimki ovih lokacija i iranskih napada. Samo 19. i 20. srpnja, četiri zračne baze bile u na meti ruskih satelita - dvije u Bahreinu, po jedna u Jordanu i Kuvajtu", dodao je Zelenski.

Njegove izjave dolaze uoči sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući u idućim danima.