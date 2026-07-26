Ukrajinci napali iranski brod, stigao žestok odgovor Teherana: 'Rasplamsat ćete rat'
SBU je potvrdio da je brod prevozio vojni teret i izbjegavao međunarodne sankcije
Ukrajinske snage napale su iranski brod koji je prevozio vojni teret između Irana i Rusije u Kaspijskom jezeru, izvijestila je u nedjelju ukrajinska sigurnosna služba (SBU).
Napadom se pohvalio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavivši na društvenim mrežama da us kijevske snage "postigle dobre rezultate udarima dugog dometa u vodama Kaspijskog jezera". Izvijestio je o napadima na neodređen broj plovila, ali i na brod "koji prevozi vojni teret u suradnji s Iranom".
SBU je potvrdio da je brod prevozio vojni teret i izbjegavao međunarodne sankcije, prenosi Kyiv Independent.
Reakcija Teherana
Iransko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da je meta napada bio trgovački brod na kojemu je poginuo jedan mornar, a drugi je ranjen. Ukrajinski medij kaže kako nije uspio provjeriti tvrdnje iranskih dužnosnika.
Za sada nisu poznati točni razmjeri nastale štete.
Teheran, inače saveznik Moskve, osudio je napad koji je nazvao "činom agresije koji bi mogao dodatno rasplamsati i proširiti rat". U znak prosvjeda na razgovor je pozvao ukrajinski veleposlanik u Teheranu.
Suradnja Rusije i Irana
Rusija i Iran produbili su suradnju posljednjih godina, posebno tijekom rata u Ukrajini. Ukrajinski mediji navode da Teheran Moskvi isporučuje dronove i drugu vojnu opremu. Rusija redovito lansira stotine dronova tipa Shahed u masovnim noćnim napadima na ukrajinske gradove.
Ukrajinski napad uslijedio je u trenutku novih napetosti između Irana i SAD-a.
U sinoćnjem večernjem obraćanju, Zelenski je rekao da Moskva u koordinaciji s Teheranom pruža Iranu satelitske snimke američkih i zaljevskih vojnih objekata.
"Postoji jasna korelacija između ruskih satelitskih snimki ovih lokacija i iranskih napada. Samo 19. i 20. srpnja, četiri zračne baze bile u na meti ruskih satelita - dvije u Bahreinu, po jedna u Jordanu i Kuvajtu", dodao je Zelenski.
Njegove izjave dolaze uoči sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući u idućim danima.