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'SKRIVAJU SE U ZGRADAMA' /

Što se događa? Civili dobili upozorenje: 'Bježite najmanje 500 metara od američkih baza'

Što se događa? Civili dobili upozorenje: 'Bježite najmanje 500 metara od američkih baza'
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Foto: AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija

Iz IRGC-a tvrde da su američki vojnici u 'strahu od iranske vatre' napustili vojne baze i premjestili se u 'zgrade u gradovima

24.7.2026.
17:55
F.K.
AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija
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Iranska revolucionarna garda (IRGC) upozorila je civile koji žive u blizini američkih vojnih baza na Bliskom istoku da se drže najmanje 500 metara podalje.

U priopćenju koje su prenijeli iranski državni mediji stoji da se civili moraju udaljiti od mjesta na kojima se "skriva" američko vojno osoblje kako bi "bili sigurni".

Iz IRGC-a tvrde da su američki vojnici u "strahu od iranske vatre" napustili vojne baze i premjestili se u "zgrade u gradovima". Dodaju kako u tim zgradama nastavljaju "svoje zločine", piše Anadolu Ajansı.

Također, IRGC tvrdi da su Sjedinjene Američke Države ponovno pokrenule rat. Dodaju da su se umjesto obustave napada, okrenule ratnim zločinima nakon što su se "još jednom pokazale posljedice američkog poraza".

Optužili su SAD i za ubijanje i ranjavanje sudionika hodočašća Arbain, najvećeg godišnjeg javnog okupljanja na svijetu koje se održava u Karbali u Iraku. Njihova tvrdnja nije neovisno potvrđena.

IranBliski IstokSjedinjene Američke DržaveCiviliVojne Baze
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