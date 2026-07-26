Kubanski predsjednik optužio Trumpa da vodi 'genocidnu politiku': 'Blokada je ratno oružje'

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel u nedjelju je osudio "genocidnu politiku" Washingtona prema Kubi, optuživši Sjedinjene Države da žele "preuzeti zemlju".

Od siječnja administracija Donalda Trumpa primjenjuje politiku maksimalnog pritiska na taj komunistički otok, udaljen oko 150 kilometara od obale Floride. Uz embargo koji je na snazi ​​od 1962., na snazi ​​je i naftna blokada, kao i dug popis sankcija protiv kubanskih tvrtki i dužnosnika.

Te su mjere dovele do drastičnog pada turističke djelatnosti, odlaska iz zemlje brojnih stranih tvrtki te su rezultirale presušivanjem priljeva deviza. Najnovije sankcije, objavljene u četvrtak, usmjerene su na program kubanskih medicinskih misija u inozemstvu, jedan od glavnih izvora prihoda zemlje.

'Kuba vodi bitku protiv genocidne politike'

"Kuba danas vodi povijesnu bitku 'protiv' genocidne politike usmjerene na gušenje čitavog naroda da bi se preuzela kontrola nad zemljom", rekao je Diaz-Canel, porijeklom iz zapadne pokrajine Pinar del Rio.

Predsjednik je sudjelovao u obilježavanju 73. godišnjice napada na vojarnu Moncada 1953. koji je tada na istoku zemlje predvodio Fidel Castro (1926.-2016.), što se smatra početkom revolucionarne borbe.

"Blokada je ratno oružje i rezultira smrtima", rekao je kubanski predsjednik, dodavši da Washington na Kubi, ali i u ostalim državama, nastoji potaknuti "društvenu eksploziju, a jedina joj je svrha nametnuti vladavinu usklađenu s imperijalnim interesima SAD-a".

'Oni su posebna prijetnja'

Na otoku s 9,4 milijuna stanovnika energetska kriza u glavnome gradu uzrokuje 30-satne nestanke struje, kao i nestanak opskrbe električnom energijom po više dana uzastopno u provincijama. Oslabljuje socijalne usluge i potiče društvene nemire. Zemlja je i u srpnju prošla kroz tri dulja razdoblja bez električne energije.

Demonstracije se redovito održavaju u glavnom gradu, posebno navečer. Stanovnici udaraju o lonce i tave te pale mnoštvo smeća da bi na taj način izrazili nezadovoljstvo zbog konstantnih nestanaka struje i vode, kao i zbog nestašice hrane.

Kubanski predsjednik pozvao je na "jedinstvo" i "provedbu ekonomskih i društvenih transformacija" najavljenih sredinom lipnja u sklopu programa od 176 točaka kojim se predviđa velik ekonomski pomak prema tržišnom gospodarstvu.

Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Kuba predstavlja "posebnu prijetnju" američkoj nacionalnoj sigurnosti. Više je puta prijetio da će "preuzeti kontrolu" nad otokom.