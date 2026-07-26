Snima se nova dramska serija o nogometu: Cristiano Ronaldo u glavnoj ulozi

Uskoro bismo mogli gledati novu dramsku seriju u britanskom nogometu, a glavna zvijezda i producent bit će Cristiano Ronaldo, ako je vjerovati engleskom The Sunu.

Navodno je već počelo snimanje serije pod naslovom Day 1s. Izvršni producent serije je Cristiano Ronaldo, a u seriji će biti i legendarni francuski napadač Thierry Henry. Navodno će se streaming platforme tući za ovu seriju i da uskoro kreće rat s ponudama.

"Sama veličina imena koja stoje iza ovog projekta – a da ne spominjemo glumačku postavu – svrstava ga u red prestižnih pothvata, iako je riječ o iznenađujućem potezu za Ronalda, koji se time okreće snimanju drama", stoji u izjavi izvora Sunu.

Ispričat će izmišljenu priču o vrhunskom nogometnom agentu Stanleyju Daltonu, kojeg glumi 55-godišnji Damian Lewis. Temelji se na konceptu koji je osmislio još jedan od izvršnih producenata serije, stvarni agent Darren Dein koji zastupa Henryja.

Seriju će producirati novi studio UR•Marv Studios, koji Ronaldo vodi s vrhunskim redateljem Matthewom Vaughnom, a u njoj će nastupiti i britanski reper Dave te debitantica Carlotta Banat. Henry je nedavno snimljen tijekom rada prvog dana snimanja na nogometnom stadionu kluba Barnet u sjeverozapadnom Londonu.