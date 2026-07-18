Učitelj protiv učenika: Tko će osvojiti naslov prvaka svijeta?

VELIKO FINALE /

U nedjelju se igra veliko finale Svjetskog prvenstva. Na stadionu MetLife u New Jerseyju snage će odmjeriti Argentina predvođena Lionelom Messijem i Španjolska predvođena Lamineom Yamalom. Bit će to utakmica najboljeg igrača svih vremena i najvećeg talenta sadašnjice, a tko će biti bolji saznat ćemo u nedjelju u 23 sata.

Prije utakmice održana je konferencija za novinare na kojoj su govorili izbornici dviju reprezentacija, a što su rekli pogledajte u videu na vrhu teksta.