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VELIKO FINALE /

Učitelj protiv učenika: Tko će osvojiti naslov prvaka svijeta?

U nedjelju se igra veliko finale Svjetskog prvenstva. Na stadionu MetLife u New Jerseyju snage će odmjeriti Argentina predvođena Lionelom Messijem i Španjolska predvođena Lamineom Yamalom. Bit će to utakmica najboljeg igrača svih vremena i najvećeg talenta sadašnjice, a tko će biti bolji saznat ćemo u nedjelju u 23 sata.

Prije utakmice održana je konferencija za novinare na kojoj su govorili izbornici dviju reprezentacija, a što su rekli pogledajte u videu na vrhu teksta.

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18.7.2026.
21:06
Sportski.net
Svjetsko Prvenstvo 2026.Argentinska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna Reprezentacija
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