FIFA se javila oko spornog transparenta argentinskih nogometaša

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) je objavila kako istražuje incident u kojem su argentinski nogometaši nakon polufinala Svjetskog prvenstva 2026. na terenu istaknuli transparent s natpisom "Malvinski otoci su argentinski".

Nakon trijumfa na travnjaku, argentinski nogometaši su na terenu razvili transparent s natpisom "Las Malvinas son Argentinas" (Falklandski otoci su argentinski), što je odmah izazvalo lavinu reakcija u Ujedinjenom Kraljevstvu. Englezi su odmah od FIFA-e zatražili i temeljitu istragu.

Falklandski otoci, britanski arhipelag smješten 600 km od obale Argentine, osjetljivo su pitanje u odnosima između Londona i Buenos Airesa.

Godine 1982. izbio je i rat između dvije zemlje nakon argentinske invazije na arhipelag. Britanske snage ponovno su zauzele Falklandske otoke nakon 74 dana borbi u kojima je poginulo 649 Argentinaca i 255 Britanaca.

"U skladu sa standardnim postupkom, FIFA-in neovisni Disciplinski odbor trenutno pregledava izvješća s utakmica i procjenjuje relevantne okolnosti prije nego što odluči o bilo kakvim daljnjim mjerama, u skladu s Disciplinskim kodeksom," odgovorila je organizacija.

Svega nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu pobijedila Englesku, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ‘ilegalni upad‘ u svoje teritorijalne vode, čime su ionako napeti odnosi između dviju država ponovno došli do točke usijanja.

Potpredsjednica Argentine Victoria Villarruel je uoči utakmice otvoreno nazvala Engleze ‘okupatorima‘ i ‘gusarima uzurpatorima‘.

"Svjetsko prvenstvo možda nije naše, ali Falklandski otoci svakako jesu," odgovorio je glasnogovornik Downing Streeta.

"Jedan od temeljnih principa Svjetskog prvenstva jest da politika nema mjesta u nogometu. Ovo je sada stvar FIFA-e. Očekujem da će FIFA provesti temeljitu istragu," prethodno je izjavio britanski ministar gospodarstva Peter Kyle.

Argentinski predsjednik Javier Milei je izjavio da razumije reprezentativce.

Osjećaji prema Falklandima "su osjećaj koji dijele svi Argentinci i potpuno je legitimno i valjano da ih žele izraziti," rekao je za radio El Observador.

"Doista, Falklandski otoci su argentinski i mi ćemo ih vratiti, ali to ćemo učiniti diplomatski, s inteligencijom u našim postupcima," dodao je.

Ovo nije prvi put da se pitanje Falklandskih otoka umiješalo u nogometnu utakmicu između Engleske i Argentine.

Na Svjetskom prvenstvu 1986., četiri godine nakon rata, Argentina je eliminirala Englesku u četvrtfinalu zahvaljujući legendarnim golovima Diega Maradone (2-1), uključujući i gol "Božjom rukom", koji je Maradona opisao kao "simboličnu osvetu protiv Engleza".

Neslužbena himna argentinskih navijača na Svjetskom prvenstvu 2026., "La Cuarta Estrella" (Četvrta zvijezda), također sadrži referencu na sporni arhipelag: "Za Falklande, za Diega, za Leovu (Messijevu) posljednju utakmicu, Argentino, želim te vidjeti kao dvostrukog svjetskog prvaka."