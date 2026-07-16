Argentinci nakon pobjede razvili sporni transparent, Britanci odmah zatražili reakciju FIFA-e

Pobjeda Argentine nad Engleskom u polufinalu Svjetskog prvenstva nije izazvala samo sportske reakcije. Nakon utakmice u središtu pozornosti našli su se argentinski reprezentativci zbog transparenta s političkom porukom, koji je izazvao oštre kritike iz Velike Britanije i potaknuo pozive FIFA-i da pokrene istragu.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka nekoliko argentinskih igrača poziralo je s transparentom na kojem je pisalo "Las Malvinas son Argentinas" ("Falklandski otoci pripadaju Argentini"). Riječ je o poruci koja se odnosi na dugogodišnji teritorijalni spor između Argentine i Ujedinjenog Kraljevstva oko Falklandskih, odnosno Malvinskih otoka.

Upravo zbog tog poteza iz britanskog političkog vrha stigle su oštre reakcije.

Britanski ministar gospodarstva Peter Kyle poručio je kako je isticanje političkih poruka na nogometnim utakmicama neprihvatljivo.

"Moja reakcija je da je to bilo potpuno neprimjereno. Politici nije mjesto u nogometu, a upravo je odvajanje sporta od politike jedno od temeljnih načela Svjetskog prvenstva. Sada je na FIFA-i da temeljito istraži cijeli slučaj", izjavio je Kyle za BBC.

Dodao je kako očekuje da će svjetska nogometna organizacija reagirati jer smatra da je riječ o jasnom kršenju pravila.

Prema članku 34.3 pravilnika Svjetskog prvenstva, igračima nije dopušteno isticati političke poruke ili slogane prije, tijekom ili nakon utakmice.

Ovo nije prvi put da se Argentina našla u sličnoj situaciji. FIFA je još 2014. godine kaznila Argentinski nogometni savez nakon što su reprezentativci poslije prijateljske utakmice protiv Slovenije razvili transparent s istom porukom o Falklandskim otocima.

Na slučaj se osvrnuo i glasnogovornik britanskog premijera, koji je poručio:

"Svjetsko prvenstvo možda nije naše, ali Falklandski otoci sigurno jesu. Naš stav ostaje nepromijenjen i naša predanost Falklandima je čvrsta."

Istaknuo je kako je sada na FIFA-i da odluči hoće li pokrenuti disciplinski postupak protiv argentinskih reprezentativaca.

Pojedini britanski političari otišli su i korak dalje. Čelnik Liberalnih demokrata Ed Davey pozvao je FIFA-u da suspendira igrače koji su držali transparent te ih udalji iz finala protiv Španjolske.

Kao primjer naveo je slučaj španjolskih reprezentativaca Rodrija i Álvara Morate, koje je UEFA suspendirala na jednu utakmicu nakon što su tijekom proslave naslova europskih prvaka pjevali pjesmu povezanu sa španjolskim teritorijalnim zahtjevima prema Gibraltaru.

Oštar je bio i bivši engleski reprezentativac Peter Reid, koji je potez Argentinaca opisao kao "potpuno neprihvatljiv".

Hoće li FIFA zbog transparenta pokrenuti disciplinski postupak, zasad nije poznato.