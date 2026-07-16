Legenda oplela po Englezima: 'Kukavice, bilo je i logično...'

Engleska je izgubila preokretom od Argentine (1:2) u polufinalu Svjetskog prvenstva, a nakon utakmice legendarni španjolski golman Iker Casillas (45) uputio je oštru kritiku nogometašima Gordog Albiona.

Engleska je povela golom Anthonyja Gordona u 55. minuti te je sve do 85. imala finale u svojim šakama. No, drugi put u svojoj povijesti Engleska se nije plasirala u finale. Dogodio se argentinski preokret, a u 85. je na 1-1 izjednačio Enzo Fernandez. Pogodak odluke postigao je Lautaro Martinez u 92. minuti za konačnih 2-1 i veliko argentinsko slavlje.

"Zabiju gol i odmah se povuku. Kukavički pristup. Nisu praktički izašli iz svog kaznenog prostora i dopustili su Argentini da stvori više prilika. Dogodilo se ono što je bilo logično", objavio je Casillas na društvenoj mreži X.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a 🇦🇷 llegar más. Sucede lo lógico. — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

Casillas je s reprezentacijom Španjolske ostvario najveći uspjeh osvojivši Svjetsko prvenstvo 2010. te Europsko prvenstvo 2008. i Europsko prvenstvo 2012..

Foto: Fernando de Blas/GTRES/Shutterstock Editorial/Profimedia

Za španjolsku A reprezentaciju upisao je ukupno 167 nastupa, čime je dugi niz godina držao nacionalni rekord.