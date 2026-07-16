Bellingham napao jednog čovjeka nakon poraza od Argentine: 'On je kriv'

Na MetLife stadionu u nedjelju će finalni dvoboj Svjetskog prvenstva odigrati nogometaši Argentine i Španjolske nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu u Atlanti svladali Englesku s 2-1 (0-0).

Engleska je povela golom Anthonyja Gordona u 55. minuti te je sve do 85. imala finale u svojim šakama. No, drugi put u svojoj povijesti Engleska se nije plasirala u finale. Dogodio se argentinski preokret, a u 85. je na 1-1 izjednačio Enzo Fernandez.

Pogodak odluke postigao je Lautaro Martinez u 92. minuti za konačnih 2-1 i veliko argentinsko slavlje. Obje asistencije upisao je Lionel Messi.

Nakon utakmice uslijedila je euforija u argentinskim redovima i velika tuga u engleskoj reprezentaciji, a jedna od najvećih zvijezda Gordog Albiona Jude Bellingham otvoreno je kritizirao izbornika Thomasa Tuchela.

"Zaista ne znam zašto je trener uveo toliko defenzivaca kada smo već vodili. Mogli smo pobijediti da nije napravio te izmjene, on je kriv", rekao je Bellingham pa pojasnio:

"Argentina nije napravila prije puno promjena. Više su radili grube startove nego što su igrali nogomet. Čak ni Messi nije odigrao dobro".

"Bio sam uvjeren da možemo postići još golova. Iskreno, ne razumijem zašto je Gordon izašao iz igre nakon što je zabio pogodak. Očekujem da će me mnogi kritizirati zbog ovoga, ali to je jednostavno istina", poručio je Bellingham.