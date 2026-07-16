Bivši reprezentativac saznao je za smrt oca netom prije emisije u kojoj je bio analitičar

Bivši engleski reprezentativac Micah Richards jedno je od popularnijih televizijskih lica u engleskoj. Posljednjih godina nogometni je analitičar na britanskim i američkim TV-kućama.

Richards je bio i u BBC-ovoj ekipi u analizi utakmice polufinala Svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, a nakon emisije je na svome Instagram profilu objavio emotivnu poruku u kojoj je priznao kako mu je preminuo otac, a za to je saznao netom prije početka emisije.

"Nedugo prije današnjeg uključenja u program primio sam strašnu vijest da je preminuo moj otac Lincoln. Njegova je smrt bila neočekivana; napustio nas je prerano. Bio je moj najveći navijač. Gotovo da nije propustio nijednu utakmicu tijekom cijelog mog života. Dok sam bio dijete, vozio me kamo god je trebalo, a tijekom moje profesionalne karijere bio je roditelj koji je na mene bio neizmjerno ponosan. Rijetko se događalo da nije bio uz mene.

Znam koliko svima kod kuće znači gledanje utakmica Engleske na Svjetskom prvenstvu i kako to iskustvo povezuje obitelji kroz generacije kao malo što drugo. Znam da bi tata – pogotovo kao ponosan čovjek iz Yorkshirea „stare škole” – želio da se emisija večeras održi. I tako je i bilo. Danas mislim na svoju braću i sestre te na cijelu širu obitelj dok se prisjećamo mog oca Lincolna, mog heroja i uzora", napisao je bivši engleski bek.

Micah Richards je poznat po svojem šarmu i šaljivom tonu koji dodaje stručnim analizama, a prije tog posla bio je desni bek koji je 13 puta nastupio za englesku reprezentaciju. Igrao je za Aston Villu, Manchester City i Fiorentinu.