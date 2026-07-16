Engleski mediji razapeli su jednog čovjeka nakon neuspjeha: 'Brutalan slom'

Engleska nogometna reprezentacija izgubila je od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva nakon što su od 55. do 85. minute vodili i imali finale u rukama.

Engleska se probudila slomljenog srca. Samo pet minuta dijelilo je naciju od prvog finala Svjetskog prvenstva od davne 1966. godine. Vodili su protiv Argentine, imali su besmrtnost u rukama i onda je uslijedio kolaps. Potpuni, bolni i, prema mišljenju gotovo svih britanskih medija, potpuno samoinicijativan. Dok su se igrači u suzama rušili na travnjak stadiona u Atlanti, na Otoku je počela neizbježna istraga. Tko je kriv? Odgovor je, sudeći po naslovnicama, bolno jednoglasan.

Jutro nakon poraza, naslovnice britanskih medija nisu nudile utjehu, već su samo potvrdile osjećaj nacionalne tragedije. The Sun je kratko poručio: "Slomljeni san", pripisujući zasluge Lionelu Messiju, ali uz gorak zaključak: "Nije nam bilo suđeno". The Times je poraz opisao kao "još jednu poznatu priču o engleskom slomu", dok je Daily Mail govorio o "brutalnom slomu Engleske u polufinalu", jasno upirući prstom u taktičke odluke izbornika.

The Independent je pisao o "još jednom slomljenom engleskom srcu", zaključivši kako izvedba jednostavno nije bila dovoljna protiv svjetskih prvaka. No, ispod površinskog razočaranja tinjao je bijes usmjeren prema jednom čovjeku – njemačkom strategu na klupi "Tri lava", Thomasu Tuchelu.

U trenutku najvećeg pritiska, Tuchel je ponovio sve pogreške zbog kojih je Southgate bio razapinjan. "Upoznajte novog šefa. Isti kao stari šef", ironično je zaključio BBC-jev komentator.

Nakon što je Anthony Gordon u 55. minuti doveo Englesku u vodstvo, Tuchel je povukao potez koji je šokirao stručnjake i navijače. U 72. minuti iz igre je izvadio strijelca i uveo braniča Ezrija Konsu, prebacivši formaciju na petoricu u obrani. Bio je to jasan signal za povlačenje.

Radio postaja talkSPORT ocijenila je Tuchelovo vođenje utakmice ocjenom dva od deset, zamjerivši mu što je "zatvorio trgovinu" gotovo pola sata prije kraja. The Athletic je istaknuo kako je Argentina "kaznila to što se Engleska povukla u svoju oklopnu mrežu".

Kritikama su se pridružile i legende engleskog nogometa. Bivši kapetan Wayne Rooney bio je nemilosrdan: "Odluke koje je donio koštale su nas. Kockao se s petoricom u obrani i dopustio im da diktiraju igru. Došli smo u sjajnu poziciju, a onda nismo imali pojma što bismo trebali raditi." Slično je rezonirao i Gary Neville za Sky Sports: "Engleska nikada neće imati bolju priliku za finale. Bili su pet minuta plus nadoknada udaljeni od cilja."