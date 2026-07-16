Argentinci žestoko slavili preokret za finale: Zbog spornog transparenta im prijeti kazna

U nevjerojatnoj završnici polufinalne utakmice u Atlanti nogometaši Argentine su izborili finale Svjetskog prvenstva, golovima u 85. i drugoj minuti nadoknade svladali su Englesku s 2-1.

Enzo Fernandez je bio strijelac za 1-1, a Lautaro Martinez za 2-1 čime je Argentina ušla u finale gdje će pokušati obraniti titulu svjetskog prvaka protiv Španjolske. Kod oba pogotka asistirao je Lionel Messi.

Prije četiri godine Argentina je u finalu bila bolja od Francuske, a sada će u nedjelju, na MetLife stadionu u New Jerseyju, loviti četvrtu titulu svjetskog prvaka.

Veliko slavlje Argentinaca na terenu nije prošlo bez kontroverzi. Argentini prijeti disciplinski postupak FIFA-e nakon što su njezini igrači pobjedu u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Engleske proslavili uz transparent kojim su podržali polaganje prava svoje zemlje na Falklandske otoke.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka, argentinski su igrači slavili držeći transparent s natpisom „Las Malvinas son Argentinas”, što u prijevodu znači „Malvini su argentinski”. Falklandski otoci ili Malvini su britanski prekomorski teritorij u jugozapadnom dijelu Atlantskog oceana, i dalje su predmet spora oko suvereniteta između Velike Britanije i Argentine.

Dvije su zemlje vodile rat oko te skupine otoka, smještene oko 300 milja od istočne obale Argentine, u razdoblju od travnja do lipnja 1982. godine. U tom sukobu, koji je trajao 74 dana, poginulo je 655 argentinskih i 255 britanskih vojnika. Život su izgubile i tri osobe s otoka. FIFA je 2014. godine kaznila Argentinski nogometni savez s 20.000 funti nakon što su igrači istaknuli transparent s istom porukom uoči prijateljske utakmice protiv Slovenije.

Krovna organizacija svjetskog nogometa ocijenila je taj potez kršenjem pravila o političkom djelovanju i nedoličnom ponašanju momčadi.