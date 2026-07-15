Englezima se neće svidjeti što je izjavio Tuchel nakon ispadanja sa SP-a: 'Ne žalim'

Argentinska nogometna reprezentacija pobijedila je Englesku 2-1 i plasirala se u finale Svjetskog prvenstva 2026. gdje ih u nedjelju čeka Španjolska.

Engleska je povela golom Anthonyja Gordona u 55. minuti te je sve do 85. imala finale u svojim šakama. No, drugi put u svojoj povijesti Engleska se nije plasirala u finale. Dogodio se argentinski preokret, a u 85. je na 1-1 izjednačio Enzo Fernandez. Pogodak odluke postigao je Lautaro Martinez u 92. minuti za konačnih 2-1 i veliko argentinsko slavlje. Obje asistencije upisao je Lionel Messi.

Engleska se nakon pogotka za vodstvo povukla, Thomas Tuchel je uveo Ezija Konsu, Dana Burna, Nicu O'Reillyja. Engleska je bila previše u krilu Pickforda i Argentinski stisak bio je sve jači i jači te je Engleska na kraju kapitulirala.

"Razočarani smo. Postali smo previše pasivni nakon što smo poveli s 1:0. Odlučio sam prijeći na formaciju s petoricom u obrani jer je bilo previše praznog prostora, a Argentina je dobivala svaki zračni duel. Ako ne završi dobro, lako je reći da su moje odluke bile pogrešne", rekao je Tuchel nakon poraza.

"Nije bio problem u strukturi. Utakmica se jednostavno potpuno promijenila. No, razumijem raspravu. Postoje milijuni trenera koji to bolje znaju...Mogu o tome raspravljati s tih milijun trenera, ali ja sam taj koji mora donositi odluke", nastavio je engleski izbornik.

"Nimalo ne žalim. Odigrali smo jednu od naših najboljih utakmica, možda i najbolju. Imali smo snažnu skupinu. Suočili smo se sa snažnim momčadima. Puno smo putovali, igrali na velikoj nadmorskoj visini, igrali s desetoricom, igrali po vrućini. Svladali smo svaku prepreku i danas smo opet bili vrlo blizu!", zaključio je Tuchel.