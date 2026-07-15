Bivši engleski reprezentativci ovo su izdvojili kao razlog za poraz: 'Ne možeš to napraviti'

Na MetLife stadionu u nedjelju će finalni dvoboj Svjetskog prvenstva odigrati nogometaši Argentine i Španjolske nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu u Atlanti svladali Englesku s 2-1.

Engleska je povela golom Anthonyja Gordona u 55. minuti te je sve do 85. imala finale u svojim šakama. No, drugi put u svojoj povijesti Engleska se nije plasirala u finale. Dogodio se argentinski preokret, a u 85. je na 1-1 izjednačio Enzo Fernandez. Pogodak odluke postigao je Lautaro Martinez u 92. minuti za konačnih 2-1 i veliko argentinsko slavlje. Obje asistencije upisao je Lionel Messi.

Engleska se nakon pogotka za vodstvo povukla, Thomas Tuchel je uveo Ezija Konsu, Dana Burna, Nicu O'Reillyja. Engleska je bila previše u krilu Pickforda i Argentinski stisak bio je sve jači i jači te je Engleska na kraju kapitulirala. Nakon utakmice su stručni analitičari BBC-a, bivši reprezentativci Wayne Rooney, Joe Hart i Micah Richards to prerano povlačenje vidjeli kao glavni problem.

"Engleska je paničarila! Ne možeš povesti s 1:0, a onda se predati! Moraš preuzeti inicijativu! Argentina je ta koja je pod pritiskom", rekao je Wayne Rooney. "Thomas Tuchel pokazao je da nije vjerovao u svoju momčad nakon što su poveli s 1:0!", rekao je bivši vratar Joe Hart.