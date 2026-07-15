FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RAZOČARAN /

Pogledajte što je izjavio Harry Kane nakon poraza od Argentine u polufinalu

Pogledajte što je izjavio Harry Kane nakon poraza od Argentine u polufinalu
×
Foto: Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia

Svi su pogoci postignuti u drugom dijelu

15.7.2026.
23:23
Sportski.net
Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U nedjeljnom će finalu Svjetskog nogometnog prvenstva igrati Argentina i Španjolska nakon što su argentinski igrači, u srijedu u Atlanti, nakon preokreta svladali Englesku s 2-1 (0-0).

Svi su pogoci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Anthonyja Gordona. Sve do 85. minute Engleska je bila u finalu, svom drugom u povijesti, ali se u završnici dogodio preokret. Enzo Fernandez je u 85. minuti pogodio s 20 metara za 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez bio strijelac za konačnih 2-1.

"Razočaran sam, zbog igrača, stožera, navijača. Strašno sam razočaran, grozan osjećaj. Igrali smo većinu utakmice dobro. Nakon gola za 1-0 smo pokušali izdržati što nije lako na ovoj razini. Razočaran sam jer smo dali sve od sebe, a na kraju izgubili", rekao je kapetan Harry Kane nakon utakmice za BBC.

"Nismo mogli držati pritisak. U prvom poluvremenu smo to dobro radili i početkom drugom, kontrolirali smo utakmicu. Nakon gola, ili su oni uveli napadače ili mi nismo uspjeli više igrati jedan na jedan, ali napadi su samo dolazili i okrenuli su nas", nastavio je Kane.

"Dečki su spremni na sve. Kada smo zabili poruka je bila da pokušamo naći i drugi, ali oni su zabili i više se nismo mogli vratiti. Imali smo dobrih trenutaka u ovom prvenstvu, dobrih utakmica. Opet smo došli do polufinali, blizu smo, kucamo na vrata, ali još ne možemo doći do kraja. Nedostaje nam taj posljednji dio slagalice", zaključio je Kane.

Engleska Nogometna ReprezentacijaArgentinska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.PolufinaleHarry Kane
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike