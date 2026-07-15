Pogledajte što je izjavio Harry Kane nakon poraza od Argentine u polufinalu

U nedjeljnom će finalu Svjetskog nogometnog prvenstva igrati Argentina i Španjolska nakon što su argentinski igrači, u srijedu u Atlanti, nakon preokreta svladali Englesku s 2-1 (0-0).

Svi su pogoci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Anthonyja Gordona. Sve do 85. minute Engleska je bila u finalu, svom drugom u povijesti, ali se u završnici dogodio preokret. Enzo Fernandez je u 85. minuti pogodio s 20 metara za 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez bio strijelac za konačnih 2-1.

"Razočaran sam, zbog igrača, stožera, navijača. Strašno sam razočaran, grozan osjećaj. Igrali smo većinu utakmice dobro. Nakon gola za 1-0 smo pokušali izdržati što nije lako na ovoj razini. Razočaran sam jer smo dali sve od sebe, a na kraju izgubili", rekao je kapetan Harry Kane nakon utakmice za BBC.

"Nismo mogli držati pritisak. U prvom poluvremenu smo to dobro radili i početkom drugom, kontrolirali smo utakmicu. Nakon gola, ili su oni uveli napadače ili mi nismo uspjeli više igrati jedan na jedan, ali napadi su samo dolazili i okrenuli su nas", nastavio je Kane.

"Dečki su spremni na sve. Kada smo zabili poruka je bila da pokušamo naći i drugi, ali oni su zabili i više se nismo mogli vratiti. Imali smo dobrih trenutaka u ovom prvenstvu, dobrih utakmica. Opet smo došli do polufinali, blizu smo, kucamo na vrata, ali još ne možemo doći do kraja. Nedostaje nam taj posljednji dio slagalice", zaključio je Kane.