Hajduk u Slovačkoj brani prednost iz Splita: Evo kada i gdje gledati utakmicu sa Žilinom

Hajduk na uzvratnu utakmicu 1. pretkola Europske lige protiv slovačke Žiline ulazi s dva gola prednosti, zahvaljujući pobjedi 2:0 na Poljudu prošloga tjedna i u revanšu, koji je na rasporedu u četvrtak s početkom u 20.30, će loviti plasman u drugo pretkolo.

Hajduk je u prvoj utakmici naigrao slovačkog suparnika. Mogao je rezultat biti i veći jer Bijeli su bili bolja momčad tijekom gotovo cijele utakmice i slavili su pogocima Roka Brajkovića i Dalissona. Hajduk je napravio dobar posao u prvoj utakmici, ali dvomeč je daleko od riješenog na što je upozoravao i trener Gonzalo Garcia na press konferenciji uoči utakmice.

"Čeka nas jako teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu. Želimo to ponoviti. Vodimo 2:0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni i imati dobar momčadski duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta, ali mi moramo igrati kao da je 0:0", rekao je Gonzalo Garcia u najavi utakmice u Slovačkoj.

Utakmica je na rasporedu u 20:30 u slovačkoj Žilini na Stadionu pod Dubnom. Utakmicu će suditi rumunjski sudac Horatiu Fesnic. Prijenos utakmice je na kanalu Hajduk TV. Iz kluba ističu kako dio prihoda od svake aktivirane pretplate ide Hajduku. Za gledanje utakmice protiv Žiline, kao i budućih europskih susreta, nije dovoljan samo sportski paket. Potrebno je posebno uključiti Hajduk TV najmanje 24 sata prije utakmice. Cijena mjesečne pretplate iznosi dva eura.

Tekstualni prijenos utakmice moći ćete pratiti na portalu Net.hr.