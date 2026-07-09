Evo kad i gdje gledati Hajdukovo otvaranje nove sezone

Hajduk će u 20 sati na Poljudu odigrati prvu utakmicu prvog pretkola Europske lige, a protivnik mu je slovačka Žilina. Iako televizijska prava za susret ima MaxTV, utakmica neće biti dostupna na kanalu Max Sport na kojem se inače prikazuju europski nastupi ostalih hrvatskih klubova.

Gdje gledati Hajdukove europske utakmice?

Prijenos Hajdukovih utakmica u Europi bit će dostupan isključivo putem kanala Hajduk TV na MaxTV-u. Iz kluba ističu kako dio prihoda od svake aktivirane pretplate ide Hajduku. Za gledanje utakmice protiv Žiline, kao i budućih europskih susreta, nije dovoljan samo sportski paket. Potrebno je posebno uključiti Hajduk TV najmanje 24 sata prije utakmice. Cijena mjesečne pretplate iznosi dva eura. Naravno, tekstualni prijenos utakmice Hajduk - Žilina moći ćete pratiti na portalu Net.hr.

Hajduk je prošlu sezonu u SHNL-u završio na drugom mjestu, 19 bodova iza prvoplasiranog Dinama, čime je izborio nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu. Njegov prvi protivnik bit će Žilina, momčad koja je prošlu sezonu u slovačkom prvenstvu završila na četvrtoj poziciji, s 16 bodova manje od prvaka Slovana.

Što čeka Hajduk ako ispadne od Žiline?

U slučaju prolaska protiv Žiline, Hajduk će izboriti plasman u drugo pretkolo Europske lige. Do ulaska u ligašku fazu tog natjecanja potrebno je proći ukupno četiri kvalifikacijska kruga.

Ako Splićani ne uspiju protiv slovačkog predstavnika, natjecanje nastavljaju u Konferencijskoj ligi, gdje bi krenuli od drugog pretkola. I u tom natjecanju put do ligaške faze vodi kroz još četiri kvalifikacijske prepreke. Bez obzira na ishod dvoboja sa Žilinom, Hajduk ove sezone ima zajamčene najmanje četiri europske utakmice, odnosno nastup u dva pretkola. Za nastavak europske avanture morat će preskočiti Žilinu.

Mogući sastav Hajduka protiv Žiline:

Silić – Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović – Pajaziti, Pukštas – Brajković, Dalisson, Melnjak – Šego.