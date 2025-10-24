Legenda Reala opljačkana u vlastitom domu: Šokirao se kada je otkrio tko stoji iza toga

Legendarni vratar Real Madrida i svjetski prvak Iker Casillas ovih dana ne broji obrane, već satove. I to one koji su mu doslovno nestali iz kuće.

Prema pisanju španjolskih medija, policija je uhitila dvije osobe među kojima je i Casillasova dugogodišnja kućna pomoćnica, osumnjičena da je s partnerom, inače zaštitarom iz luksuznog naselja u kojem bivši vratar živi, ukrala čak pet skupocjenih satova vrijednih oko 200 tisuća eura.

Kako prenosi Telecinco, osumnjičeni su pokušali “preveslati” Casillasa tako što su originalne Rolex i luksuzne modele zamijenili jeftinim replikama, nadajući se da bivši kapetan Španjolske neće primijetiti razliku. No, čini se da se nisu sjetili da Casillas ima “reflekse” i izvan gola.

“Iker je bio šokiran, imao je veliko povjerenje u te ljude koji su mu godinama radili u kući,” prenosi španjolska televizija.

Kako je Casillas otkrio prevaru

Legenda Reala posumnjala je kad je primijetila da mu neki satovi “ne otkucavaju” kao prije. Kada je shvatio da nešto nije u redu, pozvao je policiju, koja je zatim organizirala kontroliranu akciju, prenose španjolski mediji

U zamci koju su pripremili istražitelji, kućna pomoćnica je “pala” pokušavajući iznijeti još jedan sat i tada je privedena.

Policija je kasnije u njezinom domu pronašla rastavljene dijelove skupocjenih satova, koji su, kako se sumnja, trebali biti prodani po komadima kako bi se izgubio trag ukradenim primjercima.

Casillas, poznat po ljubavi prema luksuznim satovima i kampanjama za brendove, nije vodio točan popis svoje kolekcije, što je lopovima išlo na ruku.

Policija je uzela izjave i od njegove bivše supruge, novinarke Sare Carbonero, koja je u to vrijeme također povremeno boravila u kući.

Casillas, koji je tijekom karijere upisao 510 nastupa za Real Madrid i osvojio gotovo sve što se osvojiti može — Ligu prvaka, Euro i Svjetsko prvenstvo.

Nakon srčanog udara 2019. godine i umirovljenja godinu kasnije, činilo se da će Iker uživati u mirnom životu. No, čini se da ni izvan terena nema predaha.

Ako postoji simbolika u cijeloj priči, onda je to da je vrijeme za Casillasa i dalje dragocjeno, samo što su mu ga ovaj put pokušali ukrasti doslovno.

