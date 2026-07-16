Argentinci pronašli Pickfordove upute za branjenje jedanaesteraca: 'Što je ovo?

Na MetLife stadionu u nedjelju će finalni dvoboj Svjetskog prvenstva odigrati nogometaši Argentine i Španjolske nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu u Atlanti svladali Englesku s 2-1 (0-0).

Engleska je povela golom Anthonyja Gordona u 55. minuti te je sve do 85. imala finale u svojim šakama. No, drugi put u svojoj povijesti Engleska se nije plasirala u finale. Dogodio se argentinski preokret, a u 85. je na 1-1 izjednačio Enzo Fernandez. Pogodak odluke postigao je Lautaro Martinez u 92. minuti za konačnih 2-1 i veliko argentinsko slavlje. Obje asistencije upisao je Lionel Messi.

Nakon utakmice argentinski reprezentativci pronašli su bočicu engleskog vratara Jordana Pickforda na kojoj su bile nalijepljene upute za obrane jedanaesteraca i na kojima je pisalo na koju se stranu treba baciti za svakog izvođača u argentinskoj ekipi.

⚠️🍶 Pickford’s penalty list leaked on a bottle on pitch side. pic.twitter.com/rQmH9AETIL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

Kamere su zabilježile što s govorili argentinski nogometaši kad su pronašli bočicu i čitaći s usana su dešifrirali njihove riječi.

Gonzalez je rekao "Pogledaj što sam našao. Ima zabilješke o Lautaru, Julijanu..." na što ga je Messi pitao što znače te bilješke, a sve je Leu objasnio argentinski reprezentativac Marcos Senesi, igrač Tottenhama, koji razumije engleski:

"Piše u koju stranu se golman treba baciti. Za tebe, Leo, piše: Pretvaraj se da ideš lijevo, ali se baci desno."

"Golman je stvarno detaljno proučavao kako izvodim penale...", prokomentirao je Messi.