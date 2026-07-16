FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EPILOG POLUFINALA /

Argentinci pronašli Pickfordove upute za branjenje jedanaesteraca: 'Što je ovo?

Argentinci pronašli Pickfordove upute za branjenje jedanaesteraca: 'Što je ovo?
×
Foto: WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia

Nakon utakmice Argentine i Engleske kamere su zabilježile zanimljiv trenutak

16.7.2026.
10:40
M.G.
WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Na MetLife stadionu u nedjelju će finalni dvoboj Svjetskog prvenstva odigrati nogometaši Argentine i Španjolske nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu u Atlanti svladali Englesku s 2-1 (0-0).

Engleska je povela golom Anthonyja Gordona u 55. minuti te je sve do 85. imala finale u svojim šakama. No, drugi put u svojoj povijesti Engleska se nije plasirala u finale. Dogodio se argentinski preokret, a u 85. je na 1-1 izjednačio Enzo Fernandez. Pogodak odluke postigao je Lautaro Martinez u 92. minuti za konačnih 2-1 i veliko argentinsko slavlje. Obje asistencije upisao je Lionel Messi.

Nakon utakmice argentinski reprezentativci pronašli su bočicu engleskog vratara Jordana Pickforda na kojoj su bile nalijepljene upute za obrane jedanaesteraca i na kojima je pisalo na koju se stranu treba baciti za svakog izvođača u argentinskoj ekipi.

Kamere su zabilježile što s govorili argentinski nogometaši kad su pronašli bočicu i čitaći s usana su dešifrirali njihove riječi.

Gonzalez je rekao "Pogledaj što sam našao. Ima zabilješke o Lautaru, Julijanu..." na što ga je Messi pitao što znače te bilješke, a sve je Leu objasnio argentinski reprezentativac Marcos Senesi, igrač Tottenhama, koji razumije engleski:

"Piše u koju stranu se golman treba baciti. Za tebe, Leo, piše: Pretvaraj se da ideš lijevo, ali se baci desno."

"Golman je stvarno detaljno proučavao kako izvodim penale...", prokomentirao je Messi.

EngleskaArgentinaJordan PickfordLionel MessiSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike