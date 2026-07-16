Lionel Messi poslao snažnu poruku argentinskom narodu nakon plasmana u finale SP-a

Lionel Messi opet je briljirao u pobjedi Argentine nad Engleskom 2-1 u polufinalu Svjetskog prvenstva. Messi je asistirao za oba gola Albicelesta i donio im veliki preokret.

Lionel Messi sada ima 12 asistencija u utakmicama Svjetskog prvenstva, od kojih je 10 bilo u nokaut rundi. Nijedan drugi igrač u povijesti (od 1966.) nema više od osam ukupno u finalu. Messi je protiv Engleske kompletirao devet driblinga i asistirao za dva gola protiv Engleske - prvi igrač u povijesti (od 1966.) koji je to učinio u jednoj nokaut utakmici Svjetskog prvenstva.

Nakon utakmice je Messi vrlo emotivno govorio za TyC Sports. "Sve što smo doživjeli bilo je nevjerojatno – baš od samog početka, upravo onako kako smo i govorili. Iako je bila riječ o nogometnoj utakmici, osjetili smo nešto posebno pri izlasku na teren i tijekom intoniranja himne, a to je osjetila i cijela momčad. Nije to bila tek još jedna pobjeda; bila je to ključna pobjeda koju su argentinski narod – pa i mi sami – priželjkivali, a koja nas je odvela u još jedno finale Svjetskog prvenstva", govorio je Messi nakon utakmice.

'Uživajte u ovom trenutku'

"Iskreno, ono što proživljavamo – način na koji se stvari odvijaju – doista je nevjerojatno. Prije početka Svjetskog prvenstva čvrsto sam vjerovao u ovu skupinu; znao sam da ćemo biti među četiri najbolje momčadi i da ćemo se žestoko boriti. I evo nas, izborili smo još jedno finale – mislim da nam je to peto zaredom, a drugo uzastopno finale Svjetskog prvenstva... jednostavno je nevjerojatno", bio je presretan argentinski kapetan.

Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

"Ljudi su možda sumnjali s obzirom na situaciju u kojoj smo se nalazili – s igračima dovedenima do krajnjih granica i suočenima s raznim problemima – no kada se ova skupina okupi i nastupi složno, uvijek pronalazi dodatnu snagu; crpimo energiju jedni od drugih i dajemo sve od sebe, izvlačeći maksimum iz sebe".

"Uživajte u ovom trenutku, baš kao što i mi uživamo. Danas smo ponovno izborili finale Svjetskog prvenstva; vratili smo Argentinu među dvije najbolje reprezentacije. Četiri smo godine uživali u statusu svjetskih prvaka, a sada smo opet u finalu. Nadam se da ćete uživati ​​kao i dosad; danas smo napravili završni korak i ostvarili ono što smo svi željeli: otići do kraja, zaigrati u finalu Svjetskog prvenstva – a, kao i uvijek, bit će onako kako Bog odluči”, poručio je Messi argentinskom narodu.