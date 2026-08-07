Razveli se prije 11 godina, a danas šokiraju odnosom: 'Ona mi je jedna od najboljih prijateljica'

Španjolski glumac Antonio Banderas (65) dokazao je da razvod ne mora značiti i kraj dobrih odnosa. U novom je intervjuu za People otvoreno govorio o bivšoj supruzi Melanie Griffith (69), s kojom je bio u braku gotovo 19 godina, otkrivši da su i danas u odličnim odnosima. "Ako nije moja najbolja prijateljica, onda je jedna od mojih najboljih prijateljica", rekao je Banderas, naglasivši da među njima nikada nije bilo mjesta za ogorčenost unatoč razvodu.

Par se upoznao 1995. godine na snimanju filma Two Much, a vjenčali su se godinu dana kasnije. Zajedno imaju kćer Stellu del Carmen, dok je Banderas tijekom braka razvio blizak odnos i s Melanienom djecom iz prijašnjih veza, među kojima je i danas jedna od najuspješnijih holivudskih glumica, Dakota Johnson.

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'Uvijek smo bili iskreni jedno prema drugome'

Prisjećajući se godina provedenih zajedno, Banderas je istaknuo da su upravo iskrenost i međusobno poštovanje bili ključ njihova odnosa.

"Uvijek smo bili iskreni jedno prema drugome. Čak i kada smo se razišli, zadržali smo poštovanje", rekao je glumac. Dodao je kako se i danas redovito čuju te se viđaju kad god je u Los Angelesu, a obiteljska okupljanja smatraju potpuno prirodnima.

Podsjećamo, Banderas i Griffith razveli su se 2015. godine nakon gotovo dva desetljeća braka. Za razliku od mnogih holivudskih parova, njihov razvod prošao je bez javnih prepucavanja i dugotrajnih sudskih sporova. Glumac kaže kako su oboje bili svjesni da je najvažnije sačuvati obitelj i dobre odnose.

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"Na kraju dana ostajemo obitelj. To se nikada neće promijeniti", poručio je.

Nakon razvoda Banderas je ljubav pronašao uz nizozemsku financijsku savjetnicu Nicole Kimpel, s kojom je u vezi od 2014. godine, dok je Melanie Griffith ostala jedna od osoba koje, kako sam kaže, imaju posebno mjesto u njegovu životu.