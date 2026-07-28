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Nećete prepoznati Dakotu Johnson: U novoj ulozi utjelovila je legendarnu holivudsku divu

Nećete prepoznati Dakotu Johnson: U novoj ulozi utjelovila je legendarnu holivudsku divu
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Foto: Profimedia

Objava iz novog filmskog projekta o Marilyn Monroe dočekana je s negodovanjem obožavatelja koji smatraju da Dakota Johnson nije dobar izbor za tu ulogu

28.7.2026.
22:25
Hot.hr
Profimedia
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Magazin Vanity Fair na svom je Instagram profilu objavio prvu fotografiju glumice Dakote Johnson (36) u ulozi legendarne Marilyn Monroe. Iako je vizualna transformacija za potrebe novog kratkog filma postignuta uz prepoznatljivu platinasto plavu kosu i karakterističan madež, reakcije javnosti bile su prilično kritične.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Fotografija služi kao najava projekta koji predvodi redateljica Maggie Gyllenhaal (48). No, komentari obožavatelja uvelike otkrivaju nezadovoljstvo odabirom glumice. Pratitelji su ostavljali komentare poput: "Loš odabir glumice!", "Nimalo ne sliči" i "Vidim Madonnu", dok su mnogi istaknuli da je javnosti već dosta filmova i serija o njoj.

Drugačiji pogled na holivudsku ikonu

Ipak, projekt nazvan "Flesh Impact" nudi nešto drugačiji i nekonvencionalan pogled na njezinu priču. Riječ je o 17-minutnom kratkom filmu koji će svjetsku premijeru imati na Venecijanskom filmskom festivalu 2026. godine, a nastao je u partnerstvu s brendom Genesis povodom stote godišnjice rođenja Marilyn Monroe.

Radnja istražuje dvije verzije legendarne glumice, pa tako Dakota Johnson tumači Monroe na samom vrhuncu njezine slave, dok cijenjena veteranka Ellen Burstyn (93) glumi zamišljenu, stariju verziju dive i prikazuje kako je njezin život mogao izgledati da nije tragično preminula u 36. godini.

Redateljica Maggie Gyllenhaal istaknula je kako je film mješavina Marilyn i njezine osobne fantazije o njoj, s ciljem da se priča slavne glumice ispriča kroz moderniju, umjetničku prizmu.

 

Dakota JohnsonMarilyn MonroeNovi Film
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