Antonio Banderas oduševio fotografijom s bivšom suprugom, a onda i raznježio opisom
Slavni glumac Antonio Banderas podijelio je na društvenoj mreži X trenutak iz svog privatnog života koji je brzo postao viralni hit
Španjolski glumac Antonio Banderas izazvao je lavinu pozitivnih komentara objavivši fotografiju na kojoj pozira sa svojom bivšom suprugom Melanie Griffith, njihovom kćeri Stellom i njezinim suprugom Alexom.
"Divan i zabavan trenutak jučer u Los Angelesu s mojim zetom Alexom, mojom kćeri Stellom i mojom bivšom suprugom i doživotnom prijateljicom, Melanie", napisao je glumac uz fotografiju snimljenu u trenutku obiteljskog druženja u kućnoj atmosferi.
Objava je u kratkom roku prikupila više od 215.000 pregleda i tisuće lajkova, a korisnici su u komentarima izrazili divljenje prema zrelosti i poštovanju koje bivši supružnici pokazuju jedno prema drugome. Mnogi su korisnici društvenih mreža istaknuli i kako ovi bivši supružnici postavljaju standard za zdrave odnose nakon prekida, a posebno su pohvalili Banderasov opis popularne glumice i bivše supruge kao "doživotne prijateljice".
Naime, Antonio Banderas i Melanie Griffith slovili su za jedan od omiljenih holivudskih parova, no čak i nakon rastave pokazuju koliko se poštuju i uvažavaju.
Njihova ljubavna veza započela je 1995. godine na snimanju filma "Two Much", a vjenčali su se već iduće godine. U braku, koji je trajao gotovo dva desetljeća, su dobili kćer Stellu. Par je 2014. godine objavio da se rastaje na "ljubazan i prijateljski način", a kao razlog su naveli nepomirljive razlike.
Razvod je finaliziran 2015, no unatoč prekidu, ostali su u iznimno dobrim odnosima, što ova fotografija i dokazuje.
