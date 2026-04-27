BILI SU IT PAR

Antonio Banderas oduševio fotografijom s bivšom suprugom, a onda i raznježio opisom

Antonio Banderas oduševio fotografijom s bivšom suprugom, a onda i raznježio opisom
Slavni glumac Antonio Banderas podijelio je na društvenoj mreži X trenutak iz svog privatnog života koji je brzo postao viralni hit

27.4.2026.
19:51
Hot.hr
Španjolski glumac Antonio Banderas izazvao je lavinu pozitivnih komentara objavivši fotografiju na kojoj pozira sa svojom bivšom suprugom Melanie Griffith, njihovom kćeri Stellom i njezinim suprugom Alexom.

"Divan i zabavan trenutak jučer u Los Angelesu s mojim zetom Alexom, mojom kćeri Stellom i mojom bivšom suprugom i doživotnom prijateljicom, Melanie", napisao je glumac uz fotografiju snimljenu u trenutku obiteljskog druženja u kućnoj atmosferi.

Objava je u kratkom roku prikupila više od 215.000 pregleda i tisuće lajkova, a korisnici su u komentarima izrazili divljenje prema zrelosti i poštovanju koje bivši supružnici pokazuju jedno prema drugome. Mnogi su korisnici društvenih mreža istaknuli i kako ovi bivši supružnici postavljaju standard za zdrave odnose nakon prekida, a posebno su pohvalili Banderasov opis popularne glumice i bivše supruge kao "doživotne prijateljice".

Naime, Antonio Banderas i Melanie Griffith slovili su za jedan od omiljenih holivudskih parova, no čak i nakon rastave pokazuju koliko se poštuju i uvažavaju.

Njihova ljubavna veza započela je 1995. godine na snimanju filma "Two Much", a vjenčali su se već iduće godine. U braku, koji je trajao gotovo dva desetljeća, su dobili kćer Stellu. Par je 2014. godine objavio da se rastaje na "ljubazan i prijateljski način", a kao razlog su naveli nepomirljive razlike.

Razvod je finaliziran 2015, no unatoč prekidu, ostali su u iznimno dobrim odnosima, što ova fotografija i dokazuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Zanimljivo je kako je Cole opisao svoju videoigru 2019. godine, ali i kome je donirao u kampanji za američke izbore

Antonio BanderasMelanie GriffithHollywoodBrak
