SEKS SIMBOL 80-IH /

Prepoznajete li je? Udavala se pet puta, borila s porocima, a lice potpuno promijenila operacijama

Prepoznajete li je? Udavala se pet puta, borila s porocima, a lice potpuno promijenila operacijama
Foto: J. Cummings/profimedia
Melanie Griffith rođena je 9. kolovoza 1957. u Los Angelesu u glumačkoj obitelji.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka glumica Melanie Griffith rodila se 9. kolovoza 1957. godine u Los Angelesu u Kaliforniji. Karijeru je gradila s mnogo uspjeha, posebno u osamdesetim i devedesetim godinama, a najpoznatija je po ulogama u filmovima poput “Working Girl” i “Something Wild”.

Njezin privatni život bio je turbulentniji od njezinih filmskih uloga. Melanie je bila u braku pet puta, a najviše medijske pažnje privukli su joj brakovi s Donom Johnsonom, s kojim je bila u dva navrata: od 1989. do 1996. i od 1999. do 2001. godine. Zajedno imaju kćer Dakotu Johnson, koja je danas poznata glumica. Osim s Johnsonom, Melanie je bila u braku i s Donom Sherwoodom, Stevenom Bauerom, Timom Hesleyjem te Antoniom Banderasom. Ima ukupno dvije kćeri i sina: Alexandera Bauera ,prethodno spomenutu Dakotu i Stellu Banderas.

Uz impresivnu filmsku karijeru, Melanie je često bila na naslovnicama zbog svojih problema s ovisnošću o alkoholu i drogama, ali i zbog plastičnih operacija koje su izazivale pažnju medija. Podvrgnula se faceliftingu, ubrizgavanju botoksa i filera, a radila je i korekciju nosa. Neke od operacija imale su komplikacije zbog kojih je morala na dodatne zahvate.

9.8.2025.
8:06
Hot.hr
J. Cummings/Profimedia
Melanie GriffithRođendanGlumica
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SEKS SIMBOL 80-IH /
Prepoznajete li je? Udavala se pet puta, borila s porocima, a lice potpuno promijenila operacijama