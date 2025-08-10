LEGENDARNI GLUMAC /

Antonio Banderas i žene koje su ga obilježile: Madonna ga je jako htjela, ali…

Godine 1986. na setu Almodóvarovog filma
Foto: Profimedia
Godine 1986. na setu Almodóvarovog filma "Žene na rubu živčanog sloma" upoznao je svoju buduću suprugu, glumicu Anu Leza, s kojom je u braku bio 10 godina, a onda ju je prevario s Madonnom.
Slavni španjolski glumac Antonio Banderas, koji 10. kolovoza slavi rođendan, poznat je po karizmatičnim ulogama poput Zorra, no njegov ljubavni život desetljećima je jednako plijenio pažnju javnosti. Kroz dva braka i jednu dugogodišnju vezu, Banderas je iskusio i turbulentne razvode i prijateljske rastanke koji traju i danas. Ovo je priča o ključnim ženama koje su oblikovale njegov put, od ranih dana u Španjolskoj do statusa holivudske zvijezde.

Pogledajte galeriju i saznajte o kojim ženama je riječ.

10.8.2025.
6:55
Hot.hr
