Antonio Banderas i žene koje su ga obilježile: Madonna ga je jako htjela, ali…

Slavni španjolski glumac Antonio Banderas, koji 10. kolovoza slavi rođendan, poznat je po karizmatičnim ulogama poput Zorra, no njegov ljubavni život desetljećima je jednako plijenio pažnju javnosti. Kroz dva braka i jednu dugogodišnju vezu, Banderas je iskusio i turbulentne razvode i prijateljske rastanke koji traju i danas. Ovo je priča o ključnim ženama koje su oblikovale njegov put, od ranih dana u Španjolskoj do statusa holivudske zvijezde.

