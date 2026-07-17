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VRLO EMOTIVAN /

Finale SP-a sudit će slovenski sudac! Pogledajte kako je reagirao

Finale SP-a sudit će slovenski sudac! Pogledajte kako je reagirao
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Foto: Screenshot/X/FIFA

FIFA je na svojim društvenim mrežama objavila video u kojem je u sudačkoj sobi obznanjeno da će Vinčić biti sudac finala

17.7.2026.
7:13
Sportski.net
Screenshot/X/FIFA
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Slavko Vinčić, slovenski sudac, sudit će finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine. Finale se igra u nedjelju u 21 sat po našem vremenu na MetLife stadionu u New Jerseyju.

Vinčiću je pripala najveća čast koju može dobiti nogometni sudac. Vinčić je 2022. sudio finale Europske lige između Eintrachta i Rangersa, a dvije godine kasnije sudio je i finale Lige prvaka u kojem je Real Madrid pobijedio Borussiju Dortmund. Slovenski sudac iz Maribora na FIFA-inoj listi je od 2010. godine. S 46 godina dočekao je najveću čast i sudit će finale Svjetskog prvenstva.

FIFA je na svojim društvenim mrežama objavila video u kojem je u sudačkoj sobi obznanjeno da će Vinčić biti sudac finala, a Slovenac je vrlo emotivno reagirao što možete vidjeti u priloženom videu. 

 

 

Tomaž Klančnik i Andraž Kovačić bit će pomoćni suci dok će četvrti sudac biti iz Jordana, Adham Makhadmeh. Utakmicu za treće mjesto u kojoj će igrati Francuska i Engleska, sudit će sudac iz Venezuele, Jesus Valenzuela.

Svjetsko Prvenstvo 2026.FinaleSlavko VincicArgentinska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna Reprezentacija
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