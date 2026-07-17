Finale SP-a sudit će slovenski sudac! Pogledajte kako je reagirao

Slavko Vinčić, slovenski sudac, sudit će finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine. Finale se igra u nedjelju u 21 sat po našem vremenu na MetLife stadionu u New Jerseyju.

Vinčiću je pripala najveća čast koju može dobiti nogometni sudac. Vinčić je 2022. sudio finale Europske lige između Eintrachta i Rangersa, a dvije godine kasnije sudio je i finale Lige prvaka u kojem je Real Madrid pobijedio Borussiju Dortmund. Slovenski sudac iz Maribora na FIFA-inoj listi je od 2010. godine. S 46 godina dočekao je najveću čast i sudit će finale Svjetskog prvenstva.

FIFA je na svojim društvenim mrežama objavila video u kojem je u sudačkoj sobi obznanjeno da će Vinčić biti sudac finala, a Slovenac je vrlo emotivno reagirao što možete vidjeti u priloženom videu.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Tomaž Klančnik i Andraž Kovačić bit će pomoćni suci dok će četvrti sudac biti iz Jordana, Adham Makhadmeh. Utakmicu za treće mjesto u kojoj će igrati Francuska i Engleska, sudit će sudac iz Venezuele, Jesus Valenzuela.