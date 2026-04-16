FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽESTOKO /

Realovci sasuli paljbu po Slovencu: 'Sve je to tvoja prokleta krivica'

Realovci sasuli paljbu po Slovencu: 'Sve je to tvoja prokleta krivica'
×
Foto: Ulrik Pedersen/Zuma Press/Profimedia

Jedna odluka slovenskog suca prelomila utakmicu

16.4.2026.
8:41
M.G.
Ulrik Pedersen/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Real Madrida ispali su iz Lige prvaka, nakon što ih je u četvrtfinalu izbacio njemački Bayern.

Nijemci su u prvoj utakmici u Madridu porazili Real s 2-1, a potom u srijedu u uzvratu Munchenu u fantastičnom dvoboju slavili s 4-3 te se s ukupnih 6:4 plasirali u polufinale.

U uzvratnoj utakmici "Kraljevski klub" je tri puta vodio, no Bayern se svaki puta vratio i potom u posljednjim sekundama izborio i pobjedu. Ključni trenutak susreta dogodio se u 86. minuti, kada je pri rezultatu 3:2 za Madriđane isključen njihov igrač Eduardo Camavinga zbog dva žuta kartona.

Drugi, isključujući, je dobio zbog zadržavanja vremena, nakon čega je Bayern ubrzo stigao o preokreta. Ta je odluka razbjesnila realovce, koji su nakon utakmice žestoko kritizirali glavnog suca, Slovenca Slavka Vinčiča.

Jude Bellingham tu je odluku nazvao "šalom", trener Alvaro Arbeloa nazvao ju je "neobjašnjivom", a nakon utakmice branič Dani Carvajal ušao je u raspravu sa sucem i bijesno mu rekao:

"Sve je to tvoja prokleta krivica!"

Slavko Vincic Real Madrid Bayern München Liga Prvaka Slovenija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike