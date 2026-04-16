FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOCNULI IH /

Bayern se narugao Realu jednom rečenicom: Objava izazvala milijune reakcija

Bayern se narugao Realu jednom rečenicom: Objava izazvala milijune reakcija
×
Foto: Alexandra BEIER/AFP/Profimedia

Nakon utakmice Bayern je na društvenim mrežama objavio post koji je izazvao lavinu reakcija

16.4.2026.
7:28
Sportski.net
Alexandra BEIER/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bayern je u Madridu porazio Real s 2-1, a potom u Münchenu u fantastičnom dvoboju slavio s 4-3. Fantastičnu utakmicu, sasvim sigurno jednu od najljepših ove sezone u Ligi prvaka, odigrali su Bayern i Real Madrid. "Kraljevski klub" je triput vodio, no Bayern se svaki puta vratio i potom u posljednjim sekundama izborio i pobjedu.

Bio je to čak 30. međusobni europski susret Bayerna i Reala. Niti jedna dva druga kluba nemaju toliko europskih okršaja. Sada oba kluba imaju po 13 pobjeda uz četiri remija. Nakon utakmice Bayern je na društvenim mrežama objavio post koji je izazvao lavinu reakcija.

"90 minuta na Allianz Areni je jako puno vremena", stoji u objavi koja se referira na kultnu izjavu Juanita koja je 80-ih postala popularna "90 minuta na Bernabeuu je jako puno vremena". Rečenica je to koja je postala sinonim za Realov mentalitet na domaćem terenu, posebice u europskim natjecanjima.

 

 

Bayernova objava izazvala je lavinu reakcija, a na društvenoj mreži X jutro nakon utakmice imala je više od 2,5 milijuna prikaza.

Liga PrvakaReal MadridBayern MünchenX
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike