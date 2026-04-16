Bayern se narugao Realu jednom rečenicom: Objava izazvala milijune reakcija

Bayern je u Madridu porazio Real s 2-1, a potom u Münchenu u fantastičnom dvoboju slavio s 4-3. Fantastičnu utakmicu, sasvim sigurno jednu od najljepših ove sezone u Ligi prvaka, odigrali su Bayern i Real Madrid. "Kraljevski klub" je triput vodio, no Bayern se svaki puta vratio i potom u posljednjim sekundama izborio i pobjedu.

Bio je to čak 30. međusobni europski susret Bayerna i Reala. Niti jedna dva druga kluba nemaju toliko europskih okršaja. Sada oba kluba imaju po 13 pobjeda uz četiri remija. Nakon utakmice Bayern je na društvenim mrežama objavio post koji je izazvao lavinu reakcija.

"90 minuta na Allianz Areni je jako puno vremena", stoji u objavi koja se referira na kultnu izjavu Juanita koja je 80-ih postala popularna "90 minuta na Bernabeuu je jako puno vremena". Rečenica je to koja je postala sinonim za Realov mentalitet na domaćem terenu, posebice u europskim natjecanjima.

90 minutes at the Allianz Arena is a long time. — FC Bayern München (@FCBayern) April 15, 2026

Bayernova objava izazvala je lavinu reakcija, a na društvenoj mreži X jutro nakon utakmice imala je više od 2,5 milijuna prikaza.

