Harry Kane se oglasio nakon bolnog poraza u polufinalu: 'Osam godina kucamo'

U nevjerojatnoj završnici polufinalne utakmice u Atlanti nogometaši Argentine su izborili finale Svjetskog prvenstva, golovima u 85. i drugoj minuti nadoknade svladali su Englesku s 2-1.

Enzo Fernandez je bio strijelac za 1-1, a Lautaro Martinez za 2-1 čime je Argentina ušla u finale gdje će pokušati obraniti titulu svjetskog prvaka protiv Španjolske. Kod oba pogotka asistirao je Lionel Messi. Još se skupljaju dojmovi nakon te utakmice, a dok Argentince očekuje finale u nedjelju, Englezi će dan prije toga igrati za brončanu medalju protiv Francuske.

Otprilike 24 sata nakon poraza u polufinalu, oglasio se kapetan Engleske Harry Kane emotivnom objavom na svome Instagram profilu.

"Trenutačno ne postoje riječi kojima bi se opisao ovaj osjećaj praznine u želucu. Bili smo blizu, zaista blizu još jednog finala, ali to nije bilo dovoljno. Dali smo sve od sebe tijekom ovih sedam tjedana i teško je prihvatiti da smo ostali kratkih rukava!

Znam da su očekivanja velika – i s pravom; već osam godina kucamo na vrata uspjeha, no opet nam nedostaje taj posljednji djelić slagalice! Sada se moramo povući, sve to proanalizirati i pronaći način da budemo još bolji. Iznimno sam ponosan na dečke i na ono što smo pokazali tijekom ovog turnira – svladali smo teške protivnike i izborili se u zahtjevnim uvjetima.

To su uspomene koje će nama igračima, a siguran sam i vama navijačima, ostati u sjećanju još dugo, dugo vremena! Put prema slavi ne jamči uvijek i uspjeh. Za njega se treba boriti: pasti, ustati i krenuti ispočetka – a upravo ćemo to i učiniti. Nema drugog puta osim nastaviti vjerovati i davati sve od sebe.

Hvala svakom navijaču koji je otputovao na utakmice i pružio nam podršku na stadionima. Hvala svakom navijaču kod kuće koji je vjerovao u nas. Hvala dečkima i stručnom stožeru na svemu što su pružili. Kao i uvijek – bilo da pobijedimo ili izgubimo – učimo i idemo dalje!", napisao je kapetan Kane.

Kane, koji krajem ovog mjeseca navršava 33 godine, izrazio je sumnju hoće li ponovno nastupiti na Svjetskom prvenstvu kao prvi napadač Engleske, no vjerojatno će i dalje nositi dres s brojem devet kada se Europsko prvenstvo za dvije godine bude održavalo na britanskom tlu.