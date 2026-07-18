Šuker se prisjetio 1998. pa žestoko odgovorio Tuchelu: 'Nije važan. Se*e'

egendarni hrvatski napadač Davor Šuker osvrnuo se na izjavu engleskog izbornika Thomasa Tuchela, koji je uoči utakmice za treće mjesto između Engleske i Francuske rekao kako ni jedni ni drugi ne žele igrati susret za brončanu medalju jer im je jedini cilj bilo finale Svjetskog prvenstva.

"Nitko od naših igrača, kao ni francuskih, ne želi igrati ovu utakmicu. Svi žele igrati finale. Dali smo sve od sebe da to ostvarimo, ali sada ćemo profesionalno odraditi i ovu utakmicu", rekao je Tuchel.

Iako se dio nogometne javnosti složio s njegovim riječima, Šuker smatra da se važnost utakmice za treće mjesto nikako ne bi smjela umanjivati.

"Moram nešto reći na tu temu. Mislim da velike i bogate nogometne sile često ne žele igrati za treće mjesto nakon poraza u polufinalu. Ali ta utakmica ne smije se podcjenjivati jer je mnogima iznimno važna", rekao je Šuker u razgovoru za talijanskog novinara Tancredija Palmerija.

Suker: “Francia-Inghilterra? Stiano zitte e rispettino. Tuchel dice stron**te‼️” 🤯



Intercettato in esclusiva da @tancredipalmeri, Davor #Suker si scaglia contro Thomas #Tuchel e indica il suo favorito per il titolo di capocannoniere del Mondiale⚽️#FIFAWorldCup #Sportitalia pic.twitter.com/eAhba115kK — Sportitalia (@tvdellosport) July 18, 2026

Prisjetio se i najvećeg uspjeha hrvatske reprezentacije prije srebra i bronce u novijoj eri i osvajanja trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

"Više od dva desetljeća kasnije i dalje s velikim ponosom govorim o toj brončanoj medalji. Nekim reprezentacijama i igračima, koji imaju mnogo trofeja i uspjeha, ona možda ne znači puno. Ali za manje zemlje može značiti sve."

Bio je vrlo izravan prema onima koji omalovažavaju borbu za broncu.

"Poručio bih im da pokažu poštovanje prema svim 211 nogometnim savezima. Svijet nogometa ne pripada samo velikima, nego i malim nacijama i svima koji vole ovu igru. Tko god osvoji broncu, siguran sam da će se i za 20 godina s ponosom sjećati tog uspjeha. U cijeloj toj priči trener Tuchel nije važan. Sere."

Šuker je komentirao i veliko finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske.

"Čeka nas 90 minuta vrhunskog nogometa, možda i produžeci. Kada pogledam obje momčadi, malu prednost ipak dajem Argentini zbog Lionela Messija. Bit će neizvjesno do posljednje sekunde."

Dotaknuo se i talijanskog nogometa te pohvalio novu generaciju hrvatskih igrača koja stiže u Serie A.

"Petar Sučić budućnost je hrvatskog nogometa, a tu je i Martin Baturina. Nedavno sam razgovarao s Céscom Fàbregasom i rekao mu da dobro pazi na hrvatske igrače. Talijanskom nogometu trebaju takvi talenti jer je oduvijek imao svjetske klase."

Za kraj je poručio kako talijanski nogomet mora još više ulagati u razvoj mladih i infrastrukturu.

"Italija treba ulagati u terene, omladinske škole i trenere. Trener koji nije adekvatno plaćen teško može prenijeti znanje i motivaciju djeci. Ako samo baci loptu i kaže 'idite igrati', to nije pravi trener."