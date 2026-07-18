Kakav kadar u New Yorku: Šuker, Ronaldo, Kaká i Đoković na jednom mjestu, a Hrvat slavi zlato

Davor Šuker okitio se zlatnom medaljom na Legends Cupu, revijalnom turniru koji FIFA organizira u sklopu završnice Svjetskog prvenstva. Riječ je o posebnom događaju namijenjenom nogometnim legendama, na kojem bivši igrači i treneri odmjeravaju snage u kratkim utakmicama na manjem terenu, uz druženje s navijačima i promociju nogometa.

Ovogodišnje izdanje održano je u spektakularnom ambijentu Rockefeller Centera u New Yorku, a sudjelovale su četiri momčadi – plava, crvena, zelena i siva. Upravo je plava momčad, čiji je član bio i bivši hrvatski reprezentativac, stigla do naslova pobjednika.

Šuker se pobjedom pohvalio na društvenim mrežama, gdje je objavio fotografije sa zlatnom medaljom, ali i trenutke druženja s brojnim nogometnim velikanima. Kamere su ga zabilježile i u slavljeničkom raspoloženju nakon osvajanja turnira, kada je zaplesao sa suigračima. Snimku pogledajte OVDJE

Posebnu pažnju privukla je njegova fotografija s brazilskom legendom Ronaldom, koju je Šuker opisao kao susret dvojice dobitnika Zlatne kopačke. Hrvatski napadač osvojio je tu prestižnu individualnu nagradu na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, kada je s šest pogodaka predvodio Hrvatsku do povijesne bronce, dok je Ronaldo istu nagradu osvojio na SP-u 2002. godine.

Na Legends Cupu okupila se impresivna lista nogometnih imena. Zaigrali su Javier Zanetti, John Terry, Kaká, Cafu, Iker Casillas, Carles Puyol, Alessandro Del Piero, Marco Materazzi, Javier Mascherano, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Patrick Kluivert i Hristo Stoičkov, a među sudionicima se našao i najbolji srpski tenisač Novak Đoković.

FIFA kroz projekt Legends okuplja bivše igrače i trenere koji su ostavili trag u svjetskom nogometu, koristeći ovakve događaje za promociju sporta, povezivanje s navijačima i stvaranje dodatnog spektakla uz najveća nogometna natjecanja.