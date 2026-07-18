Messi je došao, a legende su stajale u redu: Brady, Đoković i Durant tražili fotografiju s njim

U srcu New Yorka, uoči najiščekivanije nogometne utakmice godine, odvio se prizor koji nadilazi granice sporta. Fanatics Fest, masivni četverodnevni događaj opisan kao mješavina Coachelle i Comic-Cona za sportske entuzijaste, poslužio je kao kulisa za posljednje obraćanje javnosti finalista Svjetskog prvenstva. No, umjesto klasične konferencije za medije, FIFA je priredila spektakl u kojem su se na istoj pozornici našle neke od najvećih ikona modernog doba. Usred bljeskalica i ovacija stotina sretnika koji su se našli u publici, jedan je čovjek bio neprikosnoveno središte svemira - Lionel Messi.

Postava koja se u petak navečer okupila u Javits Centeru bila je gotovo apsurdna u svojoj veličini. Tu je bio Tom Brady, najveći prvak u povijesti Super Bowla. Pored njega sjedio je Novak Đoković, tenisač s više osvojenih Grand Slam turnira od bilo koga u muškoj konkurenciji. Pridružio im se i Kevin Durant, jedini četverostruki osvajač olimpijskog zlata u povijesti muške košarke. Svi oni, legende svojih sportova, došli su odati počast i postaviti pokoje pitanje argentinskom kapetanu. I prije nego što su napustili pozornicu, svi su poželjeli jedno: zajedničku fotografiju s Lionelom Messijem. Taj trenutak bio je najnoviji dokaz Messijeve moći i statusa. Čak i najveće zvijezde sportskog univerzuma očito uživaju u prilici da budu u blizini, po mnogima, najboljeg nogometaša svih vremena. Njegov utjecaj prepoznao je i kapetan suparničke momčadi, Španjolac Rodri. "Teško je riječima opisati što Messi znači kao igrač i što znači za Argentinu", izjavio je Rodri. "Za mene je on očito najveći svih vremena."

Ideja za ovaj jedinstveni događaj bila je jednostavna: umjesto da pitanja postavljaju tradicionalni mediji, priliku su dobile same sportske zvijezde. Tako je Tom Brady znatiželjno upitao Messija o viralnoj fotografiji na kojoj kupa dječaka koji će odrasti u španjolsku zvijezdu Laminea Yamala. "Kakva luda slika", prokomentirao je Messi uz osmijeh. Novak Đoković je, pak, prvo upitao argentinskog izbornika Lionela Scalonija kako se nosi s pritiskom, a zatim je istu temu prenio i na Messija. Argentinac je ponudio introspektivan odgovor koji je odjeknuo dvoranom. "Nikad nisam previše razmišljao o pritisku. Uvijek sam to doživljavao kao nešto prirodno: izaći igrati, uživati i natjecati se", rekao je Messi i dodao ključnu rečenicu: "S vremenom sam naučio da puno više gubiš nego što pobjeđuješ. Razumijevanje toga pomoglo mi je da rastem kao osoba i kao igrač." Kada je završio, Đoković mu se jednostavno zahvalio riječima: "Gracias, Leo."

Put Argentine do novog finala nije bio nimalo lak, unatoč tome što su branitelji naslova jedina neporažena momčad na turniru sa sedam pobjeda. Španjolska, s druge strane, ima šest pobjeda i jedan remi. Argentinci su se morali vraćati iz zaostatka od 1:0 u drugom poluvremenu protiv Engleske u polufinalu, kao i iz zaostatka od 2:0 protiv Egipta u osmini finala. U produžetke su ih odveli i Zelenortski Otoci te Švicarska. Ali, duh momčadi ostao je neslomljiv. "Puno sam puta rekao: nikada se ne prestajemo boriti", istaknuo je Messi. To obećanje ponovio je i vratar Emiliano Martinez, naglasivši zajedništvo i cilj. "Imamo skupinu igrača i trenera koji nevjerojatno naporno rade svakog dana kako bi donijeli sreću mojoj zemlji. Dat ćemo apsolutno sve od sebe, s Leom i momčadi koju imamo, da vratimo Svjetsko prvenstvo u našu domovinu i slavimo s našim narodom."

Kad je Messi stupio na pozornicu, rijetki su u dvorani pljeskali. Većina je u rukama čvrsto držala mobilne telefone, očajnički pokušavajući zabilježiti djelić povijesti. Messi je znao što žele. Nasmiješio se, mahnuo, a dvoranom se prolomio gromoglasan pljesak. Cijeli je događaj bio spektakl, baš kao što će biti i finale u nedjelju. "Bit će to veliki show", poručio je izbornik Scaloni. Pri odlasku, činilo se da je Messi bacio kratak pogled prema trofeju izloženom u staklenoj vitrini. Podsjetnik mu ionako nije potreban. Zna što je na kocki: prilika da učini ono što nitko nije još od Brazila 1962. - obraniti naslov svjetskog prvaka i dodati posljednji, možda i najveći, dragulj u svoju prebogatu krunu.