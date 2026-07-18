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Trump se umiješao u nogometnu taktiku: 'Možda su pogriješili što su Kanea stavili u obranu'

Trump se umiješao u nogometnu taktiku: 'Možda su pogriješili što su Kanea stavili u obranu'
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Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

Engleska je povela u ovoj utakmici i vodila s 1-0 do 85. minute, a zatim primila dva gola u posljednjim minutama utakmice.

18.7.2026.
10:49
Hina
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
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Dok se ovo Svjetsko prvenstvo, koje se održava u Sjevernoj Americi, bliži kraju, dugom popisu kritika upućenih engleskom izborniku Thomasu Tuchelu nakon poraza od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva, pridodao se i američki predsjednik Donald Trump.

Govoreći na prijemu uoči finala u New Yorku uz predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, američki predsjednik je spomenuo kapetana engleske reprezentacije Harryja Kanea, s kojim je 18 mjeseci ranije podijelio rundu golfa na Floridi.

"U Engleskoj imate sjajnog igrača, s kojim sam igrao golf, Harry Kane", rekao je Trump. "Možda su pogriješili što su ga stavili u obranu. Što ja znam o nogometu?.Poveli su, a zatim stavili svog najboljeg igrača u obranu. Ne bismo li trebali biti malo ofenzivniji? A što ja znam o treniranju?" dodao je Trump, očito neupućen u taktičke promjene koje je napravio Tuchel, koji je uveo nekoliko obrambeno orijentiranih igrača, ali nikada nije pretvorio samog Kanea u braniča.

Engleska je povela u ovoj utakmici i vodila s 1-0 do 85. minute, a zatim primila dva gola u posljednjim minutama utakmice.

Donald TrumpSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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