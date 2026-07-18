Na slici su Messi, Đoković i Brady, ali najbogatiji među njima mnogima je potpuno nepoznat

Američki milijarder i poduzetnik Michael Rubin, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 12 milijardi dolara, podijelio je na društvenim mrežama selfie koji je uoči finala Svjetskog prvenstva okupio neka od najvećih imena iz svijeta sporta i zabave.

Fotografiju je snimio NBA superstar Kevin Durant, koji je u kadar uspio smjestiti španjolskog kapetana Rodrija, legendarnog quarterbacka Toma Bradyja, Novaka Đokovića, argentinskog vratara Emiliana Martíneza, repera Travisa Scotta, bivšeg braniča Manchester Uniteda i engleske reprezentacije Rija Ferdinanda, Lionela Messija, samog Rubina te poznatog komičara Kevina Harta.

Druga fotografija, snimljena iz drugog kuta, otkriva kako je selfie nastao, a u njoj se mogu vidjeti i izbornici finalista, Lionel Scaloni i Luis de la Fuente. Njihove reprezentacije, Argentina i Španjolska, sutra od 21 sat bore se za naslov svjetskog prvaka, a uoči velike utakmice obojica su posjetila Rubinov događaj koji je u sklopu FIFA-inog PR-a za SP.

Selfie je snimljen na Fanatics Festu, manifestaciji u organizaciji Rubinove tvrtke Fanatics, jedne od vodećih svjetskih sportskih platformi. Tvrtka posluje u više segmenata sportske industrije, uključujući prodaju službenih proizvoda, kolekcionarskih kartica i memorabilija te iGaming.