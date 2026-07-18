Kuršlus na pozornici zbog Trumpa: Igrači gledali u čudu, a Infantino ga nagradio vrijednim poklonom

Svijet s nestrpljenjem iščekuje finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske, no jedna od glavnih tema uoči spektakla na stadionu MetLife nije samo nogomet. U središtu pozornosti ponovno se našao američki predsjednik Donald Trump, koji će, prema najavama, zajedno s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom uručiti trofej svjetskim prvacima. Odluka koja ne bi bila toliko intrigantna da javnost još uvijek ne pamti njegovo kontroverzno sudjelovanje na ceremoniji Svjetskog klupskog prvenstva prošle godine, koje je zbunilo čak i pobjedničke igrače.

Prošlogodišnje finale Svjetskog klupskog prvenstva, odigrano na istom stadionu, donijelo je Chelseaju pobjedu od 3:0 nad Paris Saint-Germainom, ali i ceremoniju koja je odstupila od svih protokola. Nakon što je zajedno s Infantinom predao trofej kapetanu Chelseaja Reeceu Jamesu, Donald Trump je, umjesto da se povuče i prepusti pozornicu slavljenicima, ostao u prvom planu. Stajao je tik uz Jamesa dok je ovaj podizao pehar, pljeskao je i smješkao se dok su oko njega skakali igrači engleskog kluba.

Njegova prisutnost izazvala je vidljivu zbunjenost. "Prije su mi rekli da će predati trofej i napustiti pozornicu. Mislio sam da će otići, ali čini se da je želio ostati", izjavio je kasnije kapetan James. Njegov suigrač Cole Palmer, strijelac dva pogotka, snimljen je kako s nevjericom gleda u američkog predsjednika. "Znao sam da će biti ovdje, ali nisam znao da će stajati s nama dok podižemo trofej, pa sam bio malo zbunjen", priznao je Palmer. Trumpov izlazak na teren popraćen je glasnim zvižducima značajnog dijela publike, koji su nadglasali pljesak. Tek nakon nekoliko trenutaka Infantino je diskretno usmjerio Trumpa prema pozadini pozornice, dopuštajući igračima da nastave slavlje.

Tradicionalni FIFA-in protokol nalaže da visoki uzvanici, uključujući i šefove država, predaju medalje i trofej, a zatim se povuku kako bi pobjednička momčad imala svoj trenutak slave. Trumpovo zadržavanje na pozornici bilo je samo jedna od bizarnosti te večeri. Ubrzo je internetom počeo kružiti videozapis na kojem se vidi kako Trump, dok mu Infantino pokazuje jednu od pobjedničkih medalja, istu neprimjetno stavlja u džep svog sakoa. Infantino je na to samo slegnuo ramenima i podigao palac gore.

Kao da to nije bilo dovoljno, kasnije je otkriveno da trofej koji je Chelsea podigao na terenu uopće nije bio original. Sam Trump je u jednom intervjuu otkrio kako mu je Infantino poklonio pravi pehar koji sada stoji u Ovalnom uredu. "Rekli su mi: 'Možete li pričuvati ovaj trofej neko vrijeme?' A kad sam pitao kada će doći po njega, odgovorili su: 'Nikada. Možete ga zauvijek zadržati, mi radimo novi'", ispričao je Trump. Pobjednicima je tako uručena replika, dok se original nalazi u Bijeloj kući.

Ovakva odstupanja od norme moguća su ponajviše zbog izuzetno bliskog odnosa između predsjednika FIFA-e i Donalda Trumpa. Gianni Infantino nikada nije krio svoje simpatije prema američkom predsjedniku, često ističući kako Svjetsko prvenstvo 2026. ne bi bilo tako uspješno bez njegove pomoći. Njihova veza, koju je Infantino nazvao "apsolutno ključnom za organizaciju", očituje se u čestim susretima i međusobnim pohvalama. Trump je osnovao i posebnu radnu skupinu Bijele kuće za pomoć u organizaciji turnira, a Infantino je uzvratio uručivši mu u prosincu 2025. inauguracijsku "FIFA-inu nagradu za mir".

"Bit ćemo zajedno s predsjednikom, uživati u finalu i zajedno predati trofej pobjedniku. Mi smo stalno zajedno", potvrdio je Infantino uoči finala. Ta suradnja ide toliko daleko da je Trump nedavno javno zatražio od FIFA-e preispitivanje crvenog kartona američkog reprezentativca Folarina Baloguna, nakon čega je suspenzija kontroverzno ukinuta.

Dok se Argentina i Španjolska pripremaju za najvažniju utakmicu, svijet nogometa s jednakom znatiželjom gleda prema svečanoj loži i pobjedničkom postolju. Pitanje koje se postavlja nije hoće li se Donald Trump pojaviti na ceremoniji, već hoće li se povijest ponoviti. Hoće li se držati protokola ili će ponovno zauzeti središnje mjesto u slavlju, pretvarajući sportski trijumf u još jedan nezaboravan politički trenutak? Odgovor ćemo dobiti nakon posljednjeg sučevog zvižduka.