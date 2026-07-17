Dok svi pričaju o Lionelu, njegov suigrač je u ovome najbolji već dva SP-a zaredom

Julián Álvarez još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najkompletnijih napadača današnjice.

Prema podacima Opte, argentinski napadač skupio je čak 318 visokointenzivnih pritisaka u protivničkoj polovici terena na posljednja dva Svjetska prvenstva, više od bilo kojeg drugog igrača. Ta statistika najbolje oslikava njegovu vrijednost izvan postizanja pogodaka – riječ je o napadaču koji je prvi branič svoje momčadi i koji konstantnim presingom tjera suparnike na pogreške.

Njegova radna etika jedan je od glavnih razloga zbog kojih uživa ogromno povjerenje Lionela Scalonija. Na aktualnom Svjetskom prvenstvu Álvarez je u dosadašnjem dijelu turnira četiri puta bio u početnoj postavi, dok je jednom ušao s klupe, što pokazuje da je jedan od ključnih igrača argentinske reprezentacije.

318 - Julián Álvarez has applied more high-intensity pressures in the opposition half than any other player across the last two World Cups.



Relentless. pic.twitter.com/6kUey8UJuI — OptaJoe (@OptaJoe) July 17, 2026

Iako se često ističu njegovi golovi i asistencije, Álvarezov doprinos daleko nadilazi učinak u završnici. Njegov neumorni presing omogućuje Argentini osvajanje lopte u opasnim zonama terena, a upravo je zbog takvih karakteristika bio jedan od najvažnijih igrača i u osvajanju naslova svjetskog prvaka 2022. godine.

Njegova kvaliteta potvrđuje se i na klupskoj razini. Nakon prelaska u Atlético Madrid odmah je postao jedan od nositelja igre Diega Simeonea, a u debitantskoj sezoni nametnuo se kao najbolji strijelac momčadi i igrač s najvećom minutažom među igračima u polju.

Statistika od 318 visokointenzivnih pritisaka zato nije tek zanimljiv podatak. Ona potvrđuje da je Julián Álvarez jedan od rijetkih napadača koji jednako kvalitetno doprinosi i s loptom i bez nje, zbog čega ga treneri smatraju jednim od najkompletnijih ofenzivaca moderne generacije.

Gol turnira

Briljirao je u četvrtfinalu protiv Švicarske gdje je osvojio posjed šest puta i 'tko zna koliko puta' natjerao protivnika na pogrešku. Kad se činilo da bi se mogao 'ispuhati' jer je nemoguće djelovalo da može izdržati takav ritam, zabio je u 112. minuti jedan od najljepših golova ovog Svjetskog prvenstva.

Barcelona ga želi dovesti svim silama i on je njihov prioritet, ali trenutačno nema dogovora s Atléticom. Ključ će biti hoće li madridski klub spustiti odštetni zahtjev ili će Barcelona ipak na kraju morati odustati i okrenuti se drugim opcijama.