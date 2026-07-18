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Mene ne briga bronca: Dvije europske sile love medalju u utakmici koju nitko ne želi igrati

Mene ne briga bronca: Dvije europske sile love medalju u utakmici koju nitko ne želi igrati
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Foto: Odd ANDERSEN/AFP/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

18.7.2026.
20:49
Dominik Franculić
Odd ANDERSEN/AFP/Profimedia
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Utakmica za 3. mjesto
18.07.2026.
23:00
0
Francuska
 
:
0
Engleska
 

Uživo

- Utakmica počinje u 23 sata. Igra se u Miamiju, a glavni sudac je Venezuelanac Jesus Valenzuela.

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Francuska i Engleska nisu željele biti ovdje, ali u Miamiju će igrati utakmicu za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026.

Bit će ovo predzadnja, 103. utakmica ovog najvećeg SP-a do sada. Dvije europske velesile, dva susjeda preko kanala La Manche igrat će za brončanu medalju, utješnu nagradu nakon poraza u polufinalu. Nešto bolniji je bio poraz Engleske koja je do 85. minute imala finale i ima dan manje odmora.

"Nitko od naših igrača, kao ni francuskih, ne želi igrati ovu utakmicu. Svi žele igrati finale. Dali smo sve od sebe da to ostvarimo, ali sada ćemo profesionalno odraditi i ovu utakmicu", rekao je Thomas Tuchel i najbolje sažeo kako se osjećaju ove dvije ekipe pred utakmicu za broncu.

Francuskoj će ova utakmica biti prilike za treću medalju u nizu. Nakon zlata u Rusiji 2018. i srebra u Katru 2022. večeras bi pobjedom kompletirali set. Engleska, s druge strane, traži svoju prvu medalju nakon 1966. kada su bili zlatni. U borbi za broncu izgubili su 1990. 2-1 od Italije te 2018. 3-0 od Belgije

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