Uhićen napadač iz Osijeka: Nožem pokušao ubiti čovjeka u parku, ubadao ga je u ruke i tijelo

Osječko-baranjska policija u subotu je pronašla počinitelja koji je dan ranije ozlijedio Osječanina (62) u Parku kralja Držislava.

Riječ je o 25-godišnjaku, koji je osnovano osumnjičen da je u petak oko 14.20 sati u parku prišao 62-godišnjaku i bez ikakvog povoda mu oštrim predmetom zadao više ubodnih i reznih rana po rukama i tijelu.

Potom je pobjegao s mjesta događaja, dok je ozlijeđeni Osječanin završio u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Liječnici su mu utvrdili teške tjelesne ozljede, zbog kojih su ga i zadržali na daljnjem liječenju.

Predan pritvorskom nadzorniku

Policija je tijekom subote pretražili dom i druge prostorije kojima se osumnjičenik koristi te su i oduzeli predmete koji se dovode u vezu s počinjenim kaznenim djelom.

Osumnjičenik je kasno navečer u subotu, u 23 sata, uz kaznenu prijavu za kazneno djelo ubojstvo u pokušaju predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.