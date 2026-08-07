Nova drama u Osijeku: U parku pronađen ozlijeđeni muškarac, hitno je prebačen u bolnicu

Ozlijeđeni muškarac pronađen je u petak poslijepodne u Parku kralja Držislava u Osijeku te je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.

Osječko-baranjska policija dojavu je zaprimila u 14.27 sati, a po izlasku na teren obavila je očevid.

U tijeku je daljnji rad kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Ranije tijekom dana pretučen Pejin

Podsjetimo, policija je posla imala i ranije u petak. Oko 7 sati u Wilsonovoj ulici pretučen je Tihomir Pejin, direktor Zračne luke Osijek i nogometni VAR sudac.

Teleskopskim palicama napala su ga dva maskirana muškarca dok je rekreativno trčao ulicom uz stadion Gradski park.

Dojavu da na cesti leži pretučena osoba policija je zaprimila u 7.01 sati, a Pejin je potom prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.