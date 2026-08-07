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POLICIJA NA TERENU /

Nova drama u Osijeku: U parku pronađen ozlijeđeni muškarac, hitno je prebačen u bolnicu

Nova drama u Osijeku: U parku pronađen ozlijeđeni muškarac, hitno je prebačen u bolnicu
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

U tijeku je daljnji rad kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja

7.8.2026.
18:23
Erik Sečić
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Ozlijeđeni muškarac pronađen je u petak poslijepodne u Parku kralja Držislava u Osijeku te je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. 

Osječko-baranjska policija dojavu je zaprimila u 14.27 sati, a po izlasku na teren obavila je očevid.

U tijeku je daljnji rad kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. 

Ranije tijekom dana pretučen Pejin 

Podsjetimo, policija je posla imala i ranije u petak. Oko 7 sati u Wilsonovoj ulici pretučen je Tihomir Pejin, direktor Zračne luke Osijek i nogometni VAR sudac. 

Teleskopskim palicama napala su ga dva maskirana muškarca dok je rekreativno trčao ulicom uz stadion Gradski park. 

Dojavu da na cesti leži pretučena osoba policija je zaprimila u 7.01 sati, a Pejin je potom prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. 

OsijekMuškaracPark
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